Berny Madrigal después de ‘Force Masters’: ‘Me duelen cosas que no sabía que dolían’

Force Masters: The Challenge mandó a la lona el domingo a uno de sus invitados especiales. Berni Madrigal, figura reconocida por su participación en el extinto programa Combate, cayó de los Tarzan Rings cuando su cronómetro marcó dos minutos y 18 segundos.

El productor de eventos, quien estaba acompañado de su hijo de 8 años, cuenta los detalles de su paso por el programa de canal 7.

–¿Cómo se da la invitación para el programa?

–Mi hijo estuvo de cumpleaños hace unos días. Él es fan de Force Masters porque es un chiquillo bien competitivo. Yo me pongo en contacto para poder asistir como público para que él conozca el lugar y lo vea en vivo.

“Estando ahí se da un acercamiento con la producción, que me abre la oportunidad de formar parte del programa como invitado especial”.

–Cuando le proponen la idea, ¿cuál es su reacción?

–La idea me causaba un poco de temor porque no es lo mismo verlo en televisión o estando entre el público, a vivirlo en carne propia. Las pruebas son muy difíciles y los chicos son muy cargas y preparados.

“Yo tengo rato de no competir, entreno pero no como para un reto de tanta resistencia como este. Me lo pensé bastante pero al final acepté el reto”.

El primer obstáculo se basa en empujar lo más rápido y fuerte posible este Hilux, montado en una tarima giratoria. (Cortesía Teletica / Berny Madrigal)

–¿Cómo le fue estando en vivo? ¿Hubo nervios?

–Aunque es una experiencia que antes ya había tenido, siempre se sienten nervios. La gente gritando, las luces, toda la estructura es una cosa de locos. Es un circuito muy imponente, desde que uno ve la estructura se queda pensando.

“Creo que me adelanté a los hechos, le tenía mucho respeto a todos los obstáculos, pero más a los goombas y el obstáculo nuevo, que no tuve chance de practicarlo. Lastimosamente, el día del programa me quedé mucho antes en los Tarzan Rings”.

–¿Este paso por el programa le trajo recuerdos?

–¡Claro! Me trajo muchos recuerdos de Combate. Se siente la misma adrenalina bonita; por supuesto, no es para nada lo mismo aquí el nivel de dificultad es otro y es un reto individual, no hay más oportunidades.

–¿Qué le pasaba por la cabeza cuando iba en el circuito?

–En todo el transcurso de las pruebas iba pensando en mi hijo. Él quería que ganara. Desde que se dio cuenta que iba a competir me dijo: ‘Papá no te puedes caer, tienes que pasarlo todo’. No sé si eso me jugó para bien o para mal (risas). No quería decepcionarlo, pero al final me vio perder.

“Cuando llegué con él me dijo: ‘Papá no, en lo más fácil’ (risas). Él es muy sincero; entonces, no estaba muy contento”.

Berny Madrigal junto a su hijo de 8 años. (Cortesía Teletica / Berny Madrigal)

–¿Amaneció adolorido luego del programa?

–Sí, de los brazos y toda la parte de arriba del cuerpo. Por eso digo que esos chicos son muy cargas y Verónica en especial, que es la única chica. Es muy buena, mis respetos para ella. Hoy me duelen cosas que no sabía que dolían (risas).

“Cuando vayan a ver el circuito de verdad cuestionen todo, porque puede pasar cualquier cosa. No es solo fuerza, hay que meterle mente para analizar y agilidad para pasar”.