Joven revela la verdad sobre sus ‘tatuajes’ de Messi en el rostro

Bogotá. El influencer colombiano Michael Quiñones, más conocido como “Mike Jambs”, quien recientemente se hizo viral por supuestamente tatuarse en el rostro las palabras “Dios”, “Messi” y tres estrellas, confesó la verdad y reveló que sus trazos son falsos.

En una conversación con el medio El Colombiano el joven comentó que se trató de una broma y que nunca pensó que el video llegara a ser tan viral. “No le tenía ninguna esperanza al video, lo subí como cualquier otro (...). Pensé ‘subo contenido de calidad y nadie lo ve, pero subo una estupidez y la gente lo consume más’”, comentó el tiktoker.

Quiñones publicó el video en el que parecía tatuarse el 20 de diciembre, pocos días después de que la Selección de Argentina se consagrara campeona en el Mundial de Qatar 2022. No obstante, fue dos días después cuando subió el que tendría más visitaciones.

Con un total de 13,5 millones de visualizaciones, 300.000 “me gustas” y al menos 5.000 comentarios, el segundo video se viralizó en minutos y rápidamente el joven entendió que ese sería su “trampolín” a la popularidad. Los siguientes videos se trataron de lo mismo e incluso concedió una entrevista a un medio argentino.

El 29 de diciembre, aún sacando provecho de la atracción que generó su tatuaje falso, “Jambs” publicó dos videos en los que aseguró sentirse arrepentido de tatuarse la cara, a pesar de que eran falsos.

Hombre que se tatuó Messi en la cara, ahora se arrepiente

Finalmente, el jueves 5 de enero publicó un video en el que contó la verdad a sus seguidores. “Si tu me juzgaste por mi tatuaje Messi, te quiero decir que el tatuje nunca fue real (...). Le dimos la vuelta al mundo con un tatuaje falso”, aseguró Quiñones en el video donde se le observa robarse los dibujos con una toalla húmeda.

“Yo me hice el tatuaje en un primer momento para grabar el video y ya. Pero al ver que se estaba viralizando, lo que hice fue que cuando me hacían entrevistas en medios internacionales yo tenía el molde y le pedía a un amigo que me lo pintara”, comentó “Jambs” al medio citado.

Según Quiñones, su única intención al mantener la mentira era comprobar que las personas critican por el aspecto físico y demostrar el daño que los usuarios pueden causar con sus comentarios. Sin embargo, los internautas manifestaron que solo se trató de una estrategia para tener fama.

“Quería que Messi lo llamara”. “Se notaba demasiado que era falso”. “Es que era obvio”, son algunos de los comentarios que recibió al publicar la verdad sobre sus tatuajes.