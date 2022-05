Conti asegura que ya liberó el 97% de la información obtenida de Costa Rica

Conti asegura haber liberado el 97% de la información tica Jorge Mora Flores, director de gobernanza digital del MICITT, explica el alcance de la publicación de la información

El grupo ciberdelincuente Conti aseguró, la tarde de este sábado, que ya liberó el 97% de la información que había obtenido de los diferentes sitios web costarricenses. Los últimos datos liberados corresponden a archivos de la sede Interuniversitaria de Alajuela, donde se pueden ver horarios, giras, compras, citas, anuncios, laboratorios, logos y la agenda del centro de estudios, de acuerdo con la comunicación.

“No es algo de extrañar, es algo que estábamos esperando. Si se metieron a la casa y se robaron las cosas, pues ya era previsto esto. Dijeron que iban a publicar, esto era de esperar. Debemos concentrarnos en el aseguramiento para que no pase más, no en lo ya extraído“, declaró Jorge Mora Flores, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), en conferencia de prensa.

Y agregó que, en la actualización anterior, Conti había dicho ir por el 84% de la información liberada. No obstante, cuando se observa la cantidad de datos revelados, esa cifra se mantiene igual, sin ninguna variación, en 661,28 gigabytes.

“Cambiaron nada más la barra de avance, pero mantuvieron la cantidad liberada. Pareciera que hicieron un anuncio sin haber actualizado la información”, expuso Mora.

Dentro de lo sustraído están datos del Ministerio de Trabajo que ya eran información pública, secciones de una base de datos del Ministerio de Hacienda y diferentes archivos de la sede Interuniversitaria de Alajuela y del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, recordó que no han vuelto a darse vulneraciones a la información pública en los últimos 12 días, pese a diferentes intentos.

Este es el mensaje enviado por el grupo Conti.

Preparación para futuros ataques

El director de Gobernanza Digital, Jorge Mora, insistió en que se redoblaron los esfuerzos para evitar nuevos ataques durante la toma de posesión de Rodrigo Chaves, este domingo. Para ello, las diferentes instituciones del país ya tienen sus medidas de monitoreo y contingencia para minimizar cualquier riesgo.

“Estamos en conversaciones con las diferentes entidades para monitorear posibles eventos. Sabemos que mañana es un día sensible y buscamos estar preparados”, manifestó Mora.

La jerarca Vega añadió que están dejando una base sólida en ciberseguridad para que el nuevo gobierno pueda recibir un país más protegido y continuar con el monitoreo y vigilancia. Sin embargo, recalcó que esas labores deben fortalecerse.

“La ciberseguridad del país debe seguirse reforzando. Los presupuestos también deben tomar en cuenta estas medidas”, subrayó Vega, quien dijo que la transición se está haciendo de manera fluida y ordenada.

Sobre el tema de la transición de mandato, Jorge Mora aseguró: ”Hago un llamado a las nuevas autoridades. Necesitamos cambios a nivel de presupuestos, a nivel de Servicio Civil para tener profesionales capacitados en ciberseguridad. No debemos subestimar ni menospreciar la ciberseguridad. Es una realidad, todos estamos en riesgo. Vamos a salir bien, pero el país debe tomar decisiones presupuestarias, de personal, de capacitaciones. Las instituciones públicas tienen información sensible de las personas, las instituciones no deben ser frágiles”.

