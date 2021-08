Carlos Patiño, Dell EMC: 'Transformación digital debe empezar por las áreas que tienen más relación con el cliente'

Carlos Patiño, el director Divisional Senior para América Latina de Dell EMC visitó el país este martes 31 de octubre, con el fin de participar del Dell EMC Forum Unplugged celebrado en el Hotel Real Intercontinental.

DELLEMC Carlos Patiño afirmó que el 43% de las empresas no saben cómo estará su industria en los próximos tres años. (GRACIELA SOLIS)

El objetivo de la actividad fue reunir a socios de negocios y clientes en las principales ciudades de América Latina de la compañía. Sin embargo, Patiño aprovechó para conversar con La Nación sobre la transformación digital que en la actualidad están viviendo las empresas del mundo y cómo lograr hacer estos cambios en la era digital, de forma exitosa.

La transformación digital son las aplicaciones actuales que permiten generar nuevos mercados y oportunidades de negocio.

¿Cuál es el rol que juegan los usuarios o clientes en la transformación digital que atraviesan las empresas?

De hecho los usuarios son los que están contribuyendo a la transformación digital, por medio de la forma en que ellos exigen dispositivos y sus espacios de trabajo. Para los jóvenes es importante, en gran medida, el equipo que usan, desde dónde se pueden conectar y desde dónde pueden trabajar.

“Esta exigencia de los usuarios para trabajar desde donde sea y a la hora que se quiera, representa diferentes retos: uno de ellos es el tema de la seguridad. Al permitirle acceso remotamente a mis aplicaciones a un usuario, dependiendo de su función, tengo que tener la seguridad adecuada para no dejarle hoyos potenciales a los hackers.

“Y por otro está el costo. Tengo que saber administrar los equipos de una forma adecuada, que sea costeable, eficiente. Los mismos usuarios, especialmente los millennials están acostumbrados a usar equipos bonitos y ágiles, que funcionan a gran velocidad, lo cual significa un reto para las áreas de tecnologías de la información o TI”.

Esa transformación también está haciendo que las áreas de tecnología hoy tengan más relevancia, no están siendo el brazo que facilita el negocio, por el contrario, se están volviendo relevantes para el negocio, el negocio mismo. Todo el tema de desarrollo de aplicaciones y de Internet de las Cosas es algo al que todas las empresas tienen que acceder para tener ventajas competitivas.

En su presentación durante el foro mencionó que el 78% de las compañías se ha sentido amenazada por startups o empresa emergentes. ¿A qué se debe eso?

Startups digitales se les llama porque acceden a tecnología de punta. No se enfrentan al TI legacy, es decir, a tener que usar apps viejísimas, porque sin ellas no pueden seguir operando. Estas empresas emergentes están empezando de cero, a veces es más fácil empezar de cero a tener que administrar un área de IT.

“Esas empresas buscan ser disruptivas, tener una característica que los principales competidores de ese mercado no tengan, por eso es que son una amenaza constante, pues se mueven dinámicamente. Hacen una aplicación de siguiente generación, para ellos, el ciclo de crear una app y obtener retroalimentación para generar una mejora es mucho más corto.

“Otra de las cifras que me parece espeluznante es que el 43% de las empresas no saben cómo estará su industria en los próximos tres años. Hoy puedes pensar que tienes garantizado tu servicio o producto, porque cuentas con una participación de mercado envidiable y es probable que en tres años la situación sea completamente diferente”.

¿Cómo pueden saber las empresas que están yendo por el camino correcto hacia la transformación digital?

Esa es la típica pregunta que se hacen todos los proveedores de tecnología. El tema es ¿cómo le hago para empezar? Ahí se debe comenzar por las áreas que tengan más relación con el mercado, puedes hacerlo en pequeño, no tienes que transformar todo lo que tenías y botarlo a la basura.

Hay una empresa argentina que inició su transformación digital con recepcionistas virtuales, llegas a la empresa, le das clic en el monitor, y aparece una persona que le pregunta al visitante cuáles son sus datos. Ese es un ejemplo de un paso pequeño y, sin embargo, ya estás mandando un mensaje de transformación digital y estás haciendo tu empresa más eficiente.

¿Cómo hizo Dell para comenzar la transformación digital?

La transformación de Dell empezó con la fusión con EMC (en octubre del 2015, por $67.000 millones). Eso fue un cambio importante.

“Además, hace dos semanas anunciamos la creación de una división del Internet de las Cosas, con un presupuesto aprobado de un millón de dólares. La idea es que tengamos ahí una división dedicada a analizar el exterior, las diferentes industrias, los mercados y las disrupciones, mejorar las relaciones con nuestros clientes y saber nosotros mismos hacia dónde nos dirigimos”.