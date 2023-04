Estas son las tres medidas de seguridad de WhatsApp para frenar robo de cuentas

WhatsApp anunció la implementación de una serie de medidas que apuntan a frenar el robo de cuentas. En los últimos años se hizo popular una forma de estafa que involucra lograr que el usuario comparta un código de verificación que WhatsApp envía al transferir una cuenta a otro teléfono; los ladrones luego le escriben a los contactos de la víctima para pedirles dinero.

Hasta ahora, la manera de evitar esto era activando la autenticación de dos pasos (que exige el ingreso de una segunda contraseña secreta). Ahora la compañía anunció tres medidas de seguridad adicionales.

Protección de cuentas

Ahora, al migrar una cuenta de un dispositivo a otro, la compañía pedirá una confirmación extra, que aparecerá en el dispositivo de origen. Aparecerá un cartel en nuestro WhatsApp preguntando si efectivamente queremos transferirlo a otro; si está sucediendo sin nuestro consentimiento, podemos anular la operación, para evitar que un tercero tome el control de nuestro WhatsApp.

No obstante, solo se activa si WhatsApp detecta un intento de registro sospechoso (la compañía no aclara qué dispara las alarmas); puede haber un caso legítimo en el que alguien necesite reinstalar WhatsApp en un dispositivo nuevo porque ya no tiene el antiguo (fue robado, está roto, perdido, etcétera) y en esos casos el sistema habilitará la transferencia.

Verificación de dispositivos

Una segunda herramienta busca evitar que algún malware instalado en el dispositivo del usuario se haga pasar por un contacto o envíe mensajes a nombre del usuario, usando una clave criptográfica para verificar que es el cliente de WhatsApp oficial —y no un tercero— el que está buscando mensajes nuevos.

Códigos de seguridad automáticos

Según explica la compañía, al referirse al tercer agregado, “implementamos una función de seguridad basada en un proceso llamado “Transparencia de claves” que le permite verificar que tenga una conexión segura automáticamente. Esto significa que cuando haga clic en la pestaña de cifrado, podrá verificar de inmediato que su conversación personal sea segura.

El robo de cuentas de WhatsApp usando diversas excusas (la más común de los últimos tiempos es la confirmación de un turno para las vacunas) para acceder a la lista de contactos para pedirles dinero es una práctica que la compañía quiere frenar a toda costa, y por eso presenta estas nuevas herramientas.

