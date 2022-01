Aprenda cómo expulsar de Netflix a usuarios que utilizan su suscripción

Netflix Netflix tiene límites de usuarios simultáneos, según el plan que se pague. Fotografía: Netflix.

Muchas personas que disfrutan el catálogo de series de televisión y películas de Netflix no pagan por ese servicio. Esto ocurre porque los suscriptores comparten sus contraseñas con amigos, familiares u otros allegados. Sin embargo, cada cuenta admite un número limitado de usuarios.

Las cuentas de Netflix con un plan Premium aceptan cuatro aparatos usando el servicio de forma simultánea. Disminuye a dos si es la suscripción Estándar y un aparato en Básico.

¿Qué sucede cuando se llega a ese límite pero se desea compartir acceso a alguien nuevo? ¿Y si la persona es una expareja con la cual ya no hay contacto? En cualquier escenario, el arreglo no se limita a cambiar la contraseña, pues con certeza otros usuarios de la cuenta ya la usan en otros dispositivos. La situación se complica si desea excluir a unos usuarios pero no a todos.

Netflix creó un mecanismo para solucionar el problema:

Primero, inicie sesión en su cuenta en el sitio en Internet de Netflix y seleccione su perfil. Luego, lleve el cursor a la imagen de su perfil en la esquina superior derecha de la página. Esto le permitirá desplegar una ventana donde debe dar clic en la palabra “Cuenta” (Account).

Cuando ingrese allí, localice en la parte superior de ese menú, la sección de “Cambiar contraseña” y siga las instrucciones del sitio para ese cambio.

Ahora regrese a la página general de la “Cuenta” pero, en esta ocasión, visite la sección de “Configuración” (Settings) y dé clic en “Cerrar sesión en todos los dispositivos” (Sign out of all devices) y luego confirme esa orden con otro clic.

De esta manera, habrá cerrado sesión para todos los usuarios de su cuenta en todos sus dispositivos. Eso sí, recuerde que usted también tendrá que volver a iniciar sesión en ese momento.

Con ese último paso (ingresar al servicio con la nueva contraseña) se previene que otros usuarios puedan utilizarlo y así ya puede ordenar otra vez quiénes sí pueden tener acceso. A partir de ese punto, puede incluso eliminar perfiles. Para ello, coloque el cursor en el ícono de su perfil y luego dé clic en “Administrar perfiles” (Manage profiles).

En la misma sección de Configuración, Netflix ofrece una llamada “Actividad de transmisión reciente” (Recent device streaming activity) la cual precisa todos los aparatos y lugares desde donde se utilizó su cuenta, incluidas las fechas y horas de uso.

Esto puede guiarlo para determinar quiénes son las personas a las que desea autorizar el uso de su servicio.