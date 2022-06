Jorge Torres, nuevo ministro de Seguridad: ‘Yo soy de un liderazgo muy en democracia’

Una forma renovada de aprendizaje en la Academia Nacional de Policía fue uno de los ejes que el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, consideró prioritarios en su entrevista con La Nación. Para el funcionario, las nuevas generaciones requieren un abordaje distinto en su formación y que los veteranos les transmitan la pasión por la labor policial.

“Yo soy de un liderazgo muy en democracia y yo pienso que el liderazgo autoritario en la policía tiene que cambiar. Ya no es como antes, yo entré a la Policía, mi primer año y medio de mi carrera en el Gobierno fue de policía uniformado, y entonces por cualquier error que cometiera había que hacer tantas pechadas (lagartijas) o no podía salir en un día libre”, declaró el jerarca.

“Hoy en día son generaciones muy diferentes. Nosotros quizá traíamos la pasión de servir, tal vez esos muchachos no la traen, pero los viejos tenemos que meterles esa pasión”, añadió.

Jorge Torres aseguró que los líderes más veteranos en los cuerpos policiales deben asegurarse de guiar y corregir a las nuevas generaciones. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Para el ministro, el primer año en la Academia es vital para definir quiénes sí tienen la vocación policial y quiénes no.

“Habrá mucha gente que no siente pasión por ser un servidor desde la Policía, entonces cuando no sos apasionado de algo y es solamente por el salario, porque tal vez hay falta de empleo, yo creo que las cosas no van a caminar muy bien”, indicó Torres.

Señaló que su modelo de aprendizaje consiste en aceptar que los aprendices son jóvenes y proclives a equivocarse, por lo que necesitan de líderes que los corrijan. Relató que para llegar hasta donde está ahora, él también necesitó de mentores que lo guiaran cuando cometía errores.

“Yo no llegué aquí a ministro porque fui lo más santo que hay, uno llega a ocupar estos puestos porque tuvo líderes que te marcaron positivamente, me dijeron ‘Jorge venga acá, usted tiene estas virtudes, pero corrija estas’”.

¿Qué encontró como ministro?

Al llegar al Ministerio de Seguridad, proveniente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Torres se encontró con una diferencia notable con respecto a su cargo de director de la DIS.

Para Torres, la población general tiende a aceptar más la labor realizada en seguridad que en un área de la que se conoce menos como inteligencia.

“Es mucho más fácil vender lo que es Seguridad Pública, seguridad ciudadana, que vender inteligencia, porque la inteligencia la gente no la comprende”, indicó.

Aseguró que en sus primeras semanas como ministro se encontró una falta de articulación entre las entidades internas dentro del Ministerio, por lo que uno de sus objetivos será aumentar la coordinación entre los cuerpos policiales, así como colaborar más cercanamente con la DIS.