“Hoy (el viernes) después de mi trabajo me dirijo a mi casa a descansar. Al ser las 6:47 a. m., pasa un hombre en moto y me pega una nalgada al cruzar la calle. En ese momento, me sentí muy nerviosa, con mucho miedo, no pude ver el número de placa, ni características de este hombre ya que, del susto, no reaccioné”, escribió en el perfil.