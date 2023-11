Viceministro de Seguridad, Agustín Barquero, renuncia a su cargo

Después de desempeñarse durante seis meses como viceministro de Seguridad Pública, Agustín Barquero Acosta confirmó su salida de esa cartera en un audio de casi dos minutos, que compartió con compañeros y subalternos.

La renuncia se produce apenas una semana después de la presentación de la estrategia de seguridad para el periodo 2023-2024.

En el mensaje de despedida, Barquero afirmó que su decisión se debe a una serie de circunstancias que han surgido en su contra, sin precisar cuáles

“Hola, hola chicas y César, buenos días, espero se encuentren muy bien. Quiero agradecer por este medio el haber sido bendecido y haber tenido el privilegio de tener un equipo tan profesional, tan entregado y tan diversificado, polifacético pero sobre todo muy profesional. Sin duda alguna, cualquier persona que los tenga a ustedes se va a sentir muy bien y va a ser... Él no va a hacer las cosas bien, las hacen ustedes y él se lleva el mérito y eso fue lo que me pasó a mí.

“No me despedí porque no me gustan las despedidas, aunque no lo crean, soy muy sentimental y definitivamente fue una decisión que tuve que tomar el calor de una serie de situaciones que se presentaron en mi contra, pero bueno, lo importante es que trabajé y conocí gente valiosa de una valía inestimable. Con miles de kilates encima. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Les envío un fuerte abrazo y por favor, sigan así y esperaría en Dios que la persona que venga los mantenga unidos y que ustedes sigan haciendo las cosas como saben hacerlas.

“Un fuerte abrazo, cuídense de veras y nuevamente que Dios los bendiga y este servidor queda a sus órdenes desde mi humilde persona. Ya no como viceministro, pero sí como Agustín Barquero Acosta”, fue el audio de despedida.

Mario Zamora, ministro de Seguidad, informó a La Nación de que Agustín Barquero presentó su renuncia desde el pasado lunes y se hizo efectiva a partir de este jueves.

Al jerarca se le consultó sobre a qué se refería Barquero cuando mencionó que parte del motivo fue por una “serie de situaciones que se presentaron” en contra de él. Zamora respondió: “Agustín presentó la renuncia por motivos personales. No conozco razones distintas a esa”.

Este medio intentó conversar con Barquero, sin embargo no contestó llamadas ni mensajes al cierre de esta información.

Renuncia Agustín Barquero.