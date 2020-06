“Si han pasado a fincas agrícolas, pues las que nosotros conocemos y son socios nuestros, nadie está metido en eso, ni jalando gente ni pasando gente. Incluso han revisado varias de las fincas grandes y no han encontrado ninguno. Que sigan pasando eso es lo raro, piensan que los agricultores somos los que estamos pasando la gente, no, la gente está pasando porque allá no hay que hacer, no hay qué comer, no hay trabajo, es natural eso, no es que nosotros estemos metiendo gente”, afirmó.