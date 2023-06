‘Si no se hacen acciones contundentes, estamos a las puertas de un megacartel de drogas’, dice director del OIJ

“Si no se hacen acciones contundentes como estas que están afectando positivamente la media nacional de homicidios que tenemos proyectados para este año, nosotros estamos a las puertas, a pocos meses, de un megacartel de drogas. Es que hay grupos criminales de aquí de Limón que están tratando de abarcar otras zonas geográficas, otros territorios del país para hacer células en esos lugares y hacer como un tipo de embudo y únicamente quedaría por fuera San José, Heredia y una parte de Alajuela centro”.

La advertencia es de Randall Zúñiga, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial y la expuso este viernes en Limón, para defender la continuidad del megaoperativo que ya completa tres semanas en la provincia caribeña, en el que participan la Policía Judicial, Fuerza Pública y el Ministerio Público. En ese periodo, los homicidios en el cantón central de Limón bajaron de 2,2 por semana, a solo uno.

Según se deriva de sus palabras, las autoridades tienen conocimiento de grupos delincuenciales de Limón que están tratando de extender sus tentáculos en el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la región Huetar Norte.

El jerarca fue cuidadoso en no citar nombres de organizaciones específicas, no obstante, en el pasado la prensa ha dado cuenta de grupos del Caribe que incluso han viajado a Guanacaste con el objetivo de ultimar a presuntos rivales del mercado del narcotráfico. Mario Zamora, ministro de Seguridad, dijo que están detrás de estas organizaciones, pero su política es de no divulgar los nombres de los objetivos, para no favorecer esa publicidad que los mismos delincuentes anhelan.

Randall Zúñiga López, director a. i. del OIJ defiende la continuidad del operativo conjunto en Limón, en el que participa su cuerpo policial, Seguridad Pública y la Fiscalía. Para él, la merma en los homicidios le permitiría avanzar en pesquisas de crimen organizado y corrupción. Foto: (Jose Diaz)

Para poder evitar la conformación de este megacartel, Zúñiga insistió en la necesidad de invertir en seguridad y su impacto en el turismo y la atracción de inversiones. Precisamente, a principios de semana, la Comisión de Hacendarios dictaminó, positivamente, un presupuesto extraordinario de ¢4.100 millones que permitiría, entre otras cosas, la contratación de 648 policías durante este año.

El director del OIJ asegura que, si los operativos persisten y la cifra de homicidios desciende, eso les brindaría oxígeno para dedicarse ya no a esclarecer un homicidio, sino escalar a un nivel superior, y desenmarañar casos de legitimación de capitales y corrupción.

“Estos operativos son sostenibles en el tanto y el cuanto tengamos posibilidad de que los recursos se direccionen acá a los operativos. Si no es factible eso, vamos a tener situaciones que atender en todo el país y nos puede debilitar la tenaz acción que quisieramos continuar sosteniendo”, declaró.