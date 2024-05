Policías de Tránsito se niegan a patrullar porque no tienen cómo

Los oficiales de la Policía de Tránsito de la delegación de San José decidieron ayer no salir a trabajar a la calle porque no cuentan con motos, patrullas, ni radios suficientes o en buen estado para cumplir sus tareas.

Esa sede, ubicada a un costado del paso a desnivel de Zapote, es la responsable de atender todos los incidentes en la capital, Tibás, Moravia, Goicoechea, Puriscal, Santa Ana, Escazú, Acosta, Turrubares y Rancho Redondo, entre otras comunidades. En ella trabajan al menos 20 oficiales por turno, insuficientes para cubrir hasta 70 accidentes en cada rol de 8 horas. Lo que ocurre en esa delegación es el reflejo del problema que aqueja a los oficiales de carreteras de todo el país desde hace años, por falta de vehículos, repuestos y uniformes.

Decenas de motos se amontonan en la Delegación del Tránsito en San José. No circulan por falta de llantas, cambios de aceite, batería o problemas eléctricos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Este miércoles, a las 6 a. m., los 25 agentes en turno recibieron la orden del delegado de Tránsito de San José, Marvin Ovares Naranjo, para que salieran a patrullar, en forma individual, con las unidades disponibles. Sin embargo, Gustavo Mora, miembro de la seccional CTP-MOPT y Policía de Tránsito de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), precisó que 10 o 12 patrullas y 30 motocicletas de Tránsito están fuera de servicio. Según Mora, en la delegación solo funcionan bien cuatro motos y cuatro vehículos.

Las motocicletas presentan desgaste significativo en las llantas, y también fallan los frenos, las baterías y las partes eléctricas y varias tienen fugas de aceite. Las patrullas tienen llantas desgastadas, vidrios quebrados y guardabarros golpeados. Una grúa lleva tiempo varada porque no se cuenta con el repuesto para su motor averiado.

Mora indicó que el director de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez, está al tanto de esta situación y ordenó que los oficiales que no contaran con una unidad salieran a patrullar a pie.

La viceministra del MOPT, Silvia Soto, se reunió con policías de Tránsito la mañana de este miércoles. (Suministrada)

ANEP tilda de autoritario y falto de conocimiento a director de la Policía de Tránsito

“Hay directrices que indican que, por seguridad, no es recomendable enviar a los compañeros solos, siempre deben trabajar en pareja. Entonces ellos (los policías) dijeron: ‘Está bien, si esa es la directriz, vamos a aplicar el reglamento como es. Las unidades no están en condiciones de salir, entonces no salimos a trabajar’”, comentó el sindicalista.

Un oficial, cuya identidad se mantiene en reserva pues dijo temer represalias, explicó que, por seguridad de sus compañeros, lo óptimo es que salgan en parejas, para cuidarse entre ellos. Alegó que salir solos, a pararse en una rotonda, sin un radio de comunicación para alertar de alguna conducta imprudente o un accidente, es inútil. Si no están motorizados tampoco podrían perseguir a un conductor en fuga y se exponen a que algún delincuente los asalte para robarles el arma de reglamento.

Según Gustavo Mora, la protesta la iniciaron los 25 oficiales de la mañana, que luego fueron acuerpados por otros compañeros de otros turnos, y en las primeras horas ya sumaban 40 funcionarios, quienes pedían ser atendidos por un representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

A las 7:45 a. m., la viceministra del MOPT, Silvia Soto, y el director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda, acudieron al llamado en Zapote e iniciaron una reunión con los oficiales que se prolongó hasta las 11:12 a. m. A las quejas por falta de unidades se añadió la falta de uniformes, zapatos y áreas salubres para trabajar. También solicitaron la destitución inmediata de Miranda y que no se tomaran represalias contra los oficiales de tránsito de esa delegación.

Durante la conversación, los oficiales también plantearon que se respetara el trabajo en binomio, así como la hora de salida, ya que, según ellos, doblan turnos sin ver reconocido su pago. Además, pidieron la creación de una comisión para evaluar la situación actual de la Delegación de San José, donde persisten las plagas de cucarachas y serios daños en infraestructura.

Albino Vargas, sindicalista de ANEP, presente en la reunión, le dijo a Oswaldo Miranda que sus subalternos no lo quieren, porque lo acusan de “autoritario” y “arbitrario”, y de tratar despectivamente a las personas. Además, dijo que es falto de conocimiento y que, para atender los problemas de la Policía de Tránsito, debería apartarse del cargo o sacar vacaciones. Mientras Vargas hablaba, los oficiales presentes asentían y se les escuchaba decir, “lo queremos fuera”.

El sindicalista agregó que la Policía de Tránsito enfrenta un problema estructural, de desfinanciamiento, e incluso citó publicaciones anteriores de La Nación en las que se estima que ese cuerpo policial tiene un faltante de 1.000 policías.

En junio del año pasado este medio publicó que la policía de carreteras pasó de tener 1.043 oficiales en el 2014, a 693 en el 2023, es decir, una caída del 30%. Si se excluye de la planilla a los policías que están en labores administrativas, el país cuenta con apenas 126 oficiales, por cada turno de ocho horas, para cubrir los 32.075 kilómetros de las carreteras de Costa Rica, el equivalente a 255 kilómetros por cada agente.

En 2012, por ejemplo, el país contaba con un oficial por cada 144 kilómetros de carretera y, en ese momento, el entonces director de Tránsito, Diego Herrera, reconocía que “eran pocos” y el mismo sindicato de oficiales consideraba que era necesario contratar 2.000 más para dar mejor vigilancia.

Entre el 2014 y el 2022, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes (muertes en el sitio del accidente de tránsito) pasó de 7,65 (365 fallecidos en el 2014) a 9,3 (485 el año anterior).

Los oficiales denuncian que algunos deben trabajar en tenis debido a la falta de botas para completar el uniforme. Foto: ANEP

Policías de Tránsito se manifestaron y pidieron la salida del director de Tránsito

Reunión el próximo lunes

Tras recibir las peticiones de los oficiales, la viceministra acordó la creación de una comisión entre las partes involucradas y agendó otra reunión para el lunes, donde se discutirán, entre otros, la posible destitución de Miranda. Según Silvia Soto, este es un tema que debe discutir directamente con el ministro, Mauricio Batalla.

“Quedamos en que el lunes a las 10 a. m. nos reunimos con la viceministra en su despacho para ver qué decisiones tomó ella. Si las decisiones que tomó van en contra de nuestras políticas o exigencias, se repetirá la manifestación”, aseguró Mora.

La Nación intentó contactar a Miranda, sin embargo, el oficial abandonó la delegación de Zapote sin dar declaraciones a la prensa, y tampoco respondió las llamadas telefónicas a su teléfono celular. En entrevistas anteriores, oficiales de Tránsito confirmaron a este diario que no pueden quejarse de sus necesidades porque, de hacerlo, los envían a trabajar a lugares lejanos o los trasladan a puestos de oficina, como represalia.

El oficial Homer Alfaro explicó que solicitan la salida de Miranda por “temas meramente administrativos y de carácter de clima organizacional”. Para él, “la gota que derramó el vaso” fue que les pidieran salir a trabajar solos. “Ninguna de las patrullas reúne las condiciones”, reclamó.

Con respecto a las necesidades de los oficiales, tanto en materia de instalaciones, como de unidades, Soto manifestó a la prensa, luego de la reunión, que la falta de mantenimiento puede deberse a una “subejecución presupuestaria”, pues, según ella, cuando hay procesos de contratación de por medio, pueden retrasarse y no estar listos en el tiempo previsto.

“Como nueva administración estamos tomando las medidas que consideramos oportunas. Eso es algo que se arrastra de décadas en la Policía de Tránsito; estamos buscando soluciones, vamos a hacer un programa de trabajo, con responsables, y ver cuáles son las propuestas para ir poniendo la tarea al día”, comentó. Sin embargo, Soto no especificó cuándo se implementará dicho programa.

Colaboraron en esta información: Yiren Altamirano, Vanessa Loaiza y Alonso Tenorio.