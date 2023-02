Mujer es agredida a patadas frente a bar ‘La Cali’

La madrugada del pasado sábado 25 de febrero ocurrió un altercado al frente del bar ‘La Cali’, en el barrio La California, San José, donde un hombre agarra a patadas a una mujer. En un video colgado en Internet se logra ver a un sujeto vestido todo de negro que toma del pelo a una muchacha y la patea en la cabeza. Aunque la joven intenta escapar del enfrentamiento, al final termina tendida en el suelo.

El perfil @brujas.feministas.cr colgó el video de los hechos la tarde de este lunes y aseguró que las personas afectadas ya interpusieron una denuncia por lo sucedido. Además, aseguró que fue el dueño del bar el que agredió a la mujer; sin embargo, el local comercial niega cualquier responsabilidad.

“A estas personas no las estaban dejando ingresar al bar ‘La Cali’ por lo cual inicia una discusión que lamentablemente termina en golpes. Agrediendo a una mujer que no estaba haciendo nada, más que tratar de que dejaran de golpear a su amigo. Al otro muchacho lo golpean entre dos personas al grado de ocasionarle heridas graves en el cuerpo y cara. El muchacho tuvo que ser atendido en el hospital. El video se comparte a petición de las personas agredidas para visibilizar el caso”, escribió la página.

Mujer denuncia agresión frente a bar de La California

Edgardo Camacho, empresario asesinado con su propia arma en bar de La California

Como respuesta, el bar emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que evadió toda responsabilidad, aunque no negó que sus trabajadores estuvieran implicados en el hecho. Lo que sí aseguró es que el propietario del negocio no estuvo el día que ocurrió el altercado y que por lo tanto es falso que haya agredido a la mujer que divulgó lo ocurrido.

Explicó que el hecho sucedió a las 4:15 a. m. en vía pública y que las personas implicadas en el suceso estuvieron en el local alrededor de las 3:30 a.m., pero que “por motivos de conducta impropia fueron invitadas a retirarse del local”. La empresa no refutó que los clientes hayan sido agredidos, sino únicamente que no fueron agredidos dentro de sus instalaciones.

“Se hizo de manera amable tal y como dictan los protocolos de seguridad de nuestra organización. Por lo tanto, se reitera que las personas no fueron agredidas dentro de nuestras instalaciones, tal y como consta en nuestros videos de seguridad respaldados por el testimonio de nuestros colaboradores”, escribió.

El bar afirmó que todo lo que se narra respecto a la agresión a la integridad física de las personas implicadas y asuntos con Fuerza Pública y terceras personas fuera de su establecimiento, es un asunto que no le compete como organización privada.

“Somos muy respetuosos de las autoridades y del proceder de la Fuerza Pública y de las gerencias de otros establecimientos, al igual que de nuestros clientes y las personas que trabajan en nuestro local (...) lamentamos profundamente que situaciones de agresión se den en los alrededores de nuestra empresa”, agregó.

La Nación consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) si ya recibió una denuncia por lo ocurrido (como lo indicó la página de Instagram que publicó el video) y también preguntó a la Policía Municipal de San José si tiene detalles sobre lo que pasó y la atención que dieron las autoridades al respecto; no obstante, ninguna de estas instituciones se ha referido a este asunto.

Una noche en La Cali: la limitada fiesta juvenil que ofrece San José