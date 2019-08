Informó de que algunos reos (no supo precisar cuáles) fueron reubicados meses atrás en otros módulos de La Reforma y otro está en la cárcel Gerardo Rodríguez, por lo que su traslado no tiene relación con este video. “No, no tiene nada que ver. No tengo el dato preciso, pero pudo ser que pidieron la reubicación. Hay unos que están separados, pero hay otros que aún se mantienen juntos”, reconoció Bertozzi.