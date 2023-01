Golpeado y asustado, pero vivo, aparece tico cuyo rastro se perdió en Egipto seis días

El profesor Pablo Carvajal Ramírez, de 42 años, apareció golpeado y muy asustado, pero vivo, este sábado 28 de enero, seis días después de que se perdiera su rastro cuando salió de su hotel, en El Cairo, Egipto, adonde se encontraba como turista.

Su hermana, Kattia Carvajal, confirmó a La Nación que Pablo les envió un audio este sábado, a las 5:30 p.m., en el cual les comunicaba que estaba bien, en una estación de policía en El Cairo.

“Él no ha podido hablar. Cuando nos puso el mensaje estaba en la policía. Simplemente nos dijo que estaba bien, que obviamente estaba muy asustado de todo lo que le pasó. No sé con certeza qué le pasó. Por seguridad, por el momento él no va a decir nada mientras la policía investiga. Está muy asustado”, dijo Kattia Carvajal.

Agregó que su hermano les informó de que está muy golpeado. Aunque todavía está por confirmar, la sospecha es que fue asaltado cuando salió de su hotel pues, entre otras cosas, quedó sin pasaporte.

En estos momentos, dijo Kattia Carvajal, coordinan todos los trámites para su traslado a Costa Rica, con ayuda de tres personas que le han dado a la familia la mano en toda esta angustiante espera.

Esas personas son Roberto Gómez, embajador tico en Turquía (Costa Rica no tiene sede diplomática en Egipto), el exdiplomático Sherif Naguib y un guía turístico egipcio, Nagyib Nabil, quien fue por Pablo Carvajal a la estación de policía y lo trasladó a un hotel, en El Cairo.

Semana de angustia

El tico viajó desde el 24 de diciembre en grupo para conocer varios países. Primero pasaron por España y luego partieron hacia Egipto. En El Cairo, donde estuvieron hospedados varios días en el Hotel Ambiance, visitaron varios sitios turísticos.

El lunes 23 de enero, Pablo salió solo del hotel a dar una vuelta por la ciudad. Le envió un mensaje a sus amigos diciéndoles que iba a salir y el número del hotel Intercontinental City Star, adonde iba a pasar el rato. Sin embargo, con el pasar de las horas, Carvajal no regresó.

Pablo Carvajal Ramírez labora como profesor de Inglés en el Ministerio de Educación hace varios años. En mayo del 2022, se incorporó al Colegio de Abogados.

Estos seis días han sido muy angustiantes para la familia. El papá de Pablo, Manuel Carvajal, de 74 años, se había mantenido aparentemente tranquilo todo este tiempo, pero cuando oyó el audio de su hijo estalló en llanto, contó Kattia.

“Ya volvió a sonreír”, agregó la mujer quien también reconoció que la noche del sábado fue la primera noche en que pudo dormir, tras la desaparición de su hermano.

Desde ayer, Pablo solo se ha comunicado dos veces con audios. El primero, se lo envió a su familia en Costa Rica, y esta mañana envió un segundo audio a sus parientes en La Florida, Estados Unidos, que se habían unido al rastreo del docente.

“Ahora en la mañana le puso un mensaje a una prima que está en Florida. Le dijo que ya estaba mucho más tranquilo porque el guía lo había acompañado al hotel y ya se siente más seguro. Está traumatizado. Por dicha nos puso que se sentía más seguro. Esto nos tranquiliza”, comentó Kattia.

La hermana de Carvajal confirmó que habló a primeras horas de la mañana de este domingo con el embajador Roberto Gómez, para coordinar el regreso de Pablo a Costa Rica.

Según dijo, primero deben solventar la falta del pasaporte y cuando ya tuviera cómo salir de Egipto, coordinaban para comprar el tiquete de Egipto a España y de ahí a Costa Rica.

“Todo depende sobre cuánto tardará la investigación sobre los responsables de lo que le pasó a mi hermano. No sé cuándo se irá a tardar”, dijo Kattia Carvajal, quien espera que Pablo esté de regreso en Costa Rica la próxima semana.

La hermana agradece al sinnúmero de personas que se han solidarizado con la familia durante la semana que su familiar permaneció desaparecido. Según dijo, recibieron muchos mensajes de ánimo y oración.

