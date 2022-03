Estafador roba dinero destinado a alimentación, transporte y ayudas de escuela en Cartago

Un estafador llamó al presidente de la Junta de Educación de la escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís, en el poblado de Cuesta Chinchilla de San Rafael de Oreamuno, Cartago y al parecer, mediante un nuevo timo electrónico que es investigado, saqueó la cuenta en la que se almacenaba el dinero de la institución destinado a alimentación, transporte, ayudas y mantenimiento.

En total, el monto sustraído ronda los ¢70 millones, según reveló Víctor Hugo Orozco Delgado, director regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la Vieja Metrópoli, quien este martes precisó a La Nación que la estafa se registró el pasado 21 de febrero.

Ante lo sucedido, las autoridades educativas acudieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ese cuerpo policial confirmó “que recibieron la denuncia por parte del presidente del comité o junta, quien es el responsable de la cuenta”; sin embargo, aún se encuentran en un proceso de arqueo, por lo que no ahondaron en el perjuicio económico. Como parte del caso se realizan diversas pesquisas, por lo que de momento los agentes judiciales no ahondaron en detalles del timo utilizado por el delincuente, ni ningún otro dato. Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Cartago informó de que conoce que “la denuncia fue interpuesta en el OIJ, por lo que no tiene mayores detalles”.

Escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís cuenta con 352 estudiantes entre los 0 y 22 años. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

El abogado Alfonso Ruiz Ugalde asumió este caso de manera ad honorem y detalló que en total desde la cuenta de la Junta de Educación de la escuela se realizaron 17 movimientos bancarios en una hora y 30 minutos. Además, destacó que las cuentas destino del dinero no aparecen a nombre de ninguna persona que tenga relación con el centro de enseñanza o alguna otra autoridad educativa.

“A uno de los miembros de la Junta que tiene acceso a la cuenta le ingresó una llamada telefónica, él manifiesta que cuando percibe que la llamada tiene algunas condiciones de estafa decide cortar; sin embargo, luego pierde sus datos móviles por aproximadamente 12 horas. Al día siguiente, muy temprano, cuando recupera los datos móviles, le empiezan a llegar mensajes de movimientos y de inmediato se va para el banco, revisa la cuenta y se dan cuenta que el día anterior en la tarde hubo en cuestión de hora y media un aproximado de 17 movimientos bancarios que alcanzan un monto cercano a los ¢68 millones (...). Ese mismo día, el 22 de febrero, él presentó la denuncia y ahora se está a la espera de ese informe de las autoridades judiciales.

“Asimismo, al banco se le presentó un reclamo administrativo para que explique el motivo por el cual esos movimientos de dinero no fueron reportados, eso es todo un tema, porque sabemos que de este tipo de procesos ellos manejan muchos, pero el tope de transacciones se superó de manera sobrada en una sola transacción (...). Incluso, cuando el señor de la Junta (de Educación) llega el banco todavía están pendientes de acreditarse un par de transacciones cercanas a los ¢5 millones y el banco las logró bloquear”, explicó el representante legal de la escuela.

Toma de medidas

De manera paralela al proceso judicial, tanto el centro educativo como el MEP y los padres de familia han conversado de posibles soluciones para solventar los compromisos económicos y para trabajar en conjunto “por el bienestar de la institución”. Asimismo, se descartó que exista un peligro de cierre de la institución debido a lo sucedido.

Víctor Orozco, del MEP, manifestó que están a la espera de “un informe más detallado” por parte de la Policía Judicial, pero que desde ya gestionan diversas medidas para hacerle frente a la situación, entre esto verificar con el banco la seguridad de la cuenta para abrirla nuevamente y recibir los fondos de marzo para sufragar los gastos.

También se han hecho reuniones con la comunidad educativa para mantenerla al tanto de los hechos y a la vez trabajado en convenios para cubrir a los 352 estudiantes que, hasta diciembre anterior, tenía la escuela. Estas personas, con necesidades especiales, tienen edades entre los 0 y 22 años, precisó Orozco.

“Los rubros que componen la suma que se estafó, que es cercana a los ¢70 millones, son dineros de los comedores escolares, transporte estudiantil, temas de mantenimiento y uno denominado ayudas especiales.

“A raíz de eso, nosotros como Dirección Regional hemos estado acompañando a la Junta de Educación del centro educativo y a la administración para orientar la toma de decisiones sobre qué es lo que de inmediato debe hacerse para mantener la escuela en funcionamiento con los servicios elementales. Hemos logrado establecer vínculos con las autoridades del banco para poder habilitar las cuentas de nuevo y que, por ejemplo, la Dirección de Programas de Equidad del MEP haga los desembolsos correspondientes a marzo.

“El tema de transporte y alimentación lo estaremos haciendo con las otras fuentes de financiamiento del centro educativo. Hoy (martes) tuvimos una reunión, la segunda ya en el centro educativo con padres y madres de familia para darles más detalles de lo que ha estado sucediendo, con esto mantenemos a la comunidad en pleno informada”, aseguró Orozco.

Las familias con estudiantes en el Centro de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís piden a las autoridades trabajar en mejoras estructurales para la institución. (Cortesía)

El funcionario añadió que con el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el proveedor de los servicios de mantenimiento tuvieron un acercamiento en busca de felixibilidad para honrar la deuda de febrero, que es la que se tuvo que haber pagado con el dinero estafado.

“Los servicios se mantienen (...). La comunidad debe estar confiada en que la administración del centro educativo y la Dirección Regional (del MEP) estarán atentas de que se cumpla con los desembolsos correspondientes para que los servicios que la escuela ofrece no sean desde ningún punto de vista afectados”, finalizó.

Eileen Vargas Acuña, madre de uno de los estudiantes de la escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís, mencionó que posterior a la reunión de este martes tienen más tranquilidad y ahora estarán a la espera de los avances que se vayan dando en las próximas semanas, con el objetivo de transmitir el mensaje a todas las familias de los estudiantes.

“Este es el único centro de enseñanza especial que tenemos en la provincia y para nosotros realmente es muy importante que siga operando, pero luego de esta reunión estamos más tranquilos y así lo hemos transmitido al resto de padres y madres de familia”, dijo Vargas, quien agregó que en los próximos días se reunirán también con las autoridades municipales de Oreamuno, con el fin de buscar apoyo también por esa vía.

Recomendaciones: Evite ser víctima de estafa

– Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales, de cuentas bancarias o información sensible de su empresa.

– En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada. Contacte de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones.

– Si le solicitan descargar algún programa en su computadora no lo haga, o bien, apague de inmediato su equipo.

– Si fue víctima de fraude, realice la denuncia ante el OIJ.