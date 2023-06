Dos policías investigados por supuesta violación de mujer en una patrulla

Dos policías de la delegación de Santa Cruz, Guanacaste, de apellidos Hernández Mena y Cabalceta Chavarría, son investigados por el Ministerio Público por un supuesto delito de violación en perjuicio de una mujer mayor de edad.

Ambos oficiales son vinculados con hechos ocurridos el viernes 19 de mayo, cuando la víctima llamó a la línea de emergencia 9-1-1 para solicitar ayuda por un caso de violencia doméstica en Cacao de Santa Cruz.

La afectada dijo haber solicitado a los agentes que la trasladaran a una casa cercana. Sin embargo, denunció que los oficiales se desviaron a un sitio oscuro conocido como El Mango, donde afirma que ocurrió la agresión.

“Cuando ellos me abordaron, vi que se desviaron y me llevaron a un lote baldío donde pasó lo que pasó. Yo no estaba consciente, andaba un poco tomada porque venía del bar de mi hermana y tuve un problema con mis hijas. Por eso pedí ayuda, pero prácticamente me violaron”, declaró la mujer a Telenoticias.

La Fiscalía de Santa Cruz explicó que tanto Hernández como Cabalceta fueron detenidos el 1.° de junio anterior. Para Hernández, el órgano acusador solicitó prisión preventiva, y para Cabalceta, inhabilitación del cargo.

No obstante, el Juzgado Penal local resolvió fijarles otras medidas cautelares como tener domicilio fijo fuera de Santa Cruz, prohibición de ingresar a ese cantón, y no molestar, perturbar e intimidar a la víctima y a los testigos por ningún medio.

“El Ministerio Público apeló la resolución en cuanto a las medidas otorgadas a Hernández Mena, por lo que se debe esperar a que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia”, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que ordenó seis meses de suspensión del cargo para ambos oficiales.

Una mujer afirma que dos oficiales la llevaron a un sitio oscuro conocido como El Mango, en Santa Cruz, Guanacaste, para abusar de ella. Foto con fines ilustrativos. (Andrés Garita)

Erick Calderón, director de Fuerza Pública en Guanacaste, señaló a La Nación que no puede referirse al tema porque se encuentra en investigación, pero confirmó la medida aplicada a los sospechosos que tenían 10 y 12 años de trabajar en la policía.

“Hemos mantenido comunicación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde que la afectada formalizó la denuncia. De hecho, nosotros la orientamos en el proceso. No vamos a favorecer a ningún funcionario bajo ninguna circunstancia”, aseveró Calderón.

La víctima agregó en sus declaraciones al medio televisivo que se sentía nerviosa y no quería salir de su casa, hasta tal punto de que cuando ve patrullas o policías, agacha la cabeza e intenta esconderse.

“Tengo mucho miedo. Me dijeron que los oficiales fueron liberados y ahora no quiero ni ir al centro de Santa Cruz porque estoy nerviosa”, manifestó.