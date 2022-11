Detectados 35 empleados de SYR por inconsistencias migratorias

Las autoridades detectaron a 35 empleados de la cadena de tiendas SYR por inconsistencias migratorias la tarde de este viernes en las diligencias interinstitucionales que se realizaron en San José, según confirmó a este diario el jefe de Operaciones de la Policía Municipal capitalina, Deytel Beita.

Ante consulta de La Nación, la Policía Profesional de Migración precisó que se trata de personas de nacionalidad china, nicaragüense, venezolana y hondureña, a quienes se les abordó para realizarles una verificación de su situación migratoria, de la cual aún no se tienen resultados finales.

“Las personas asiáticas poseen trámites presentados ante Migración y Extranjería, uno de ellos vencido y otro regular, sin embargo, en la verificación de la condición migratoria se detecta que la misma no le habilita para laborar en tiendas o actividades comerciales de este tipo, por lo que se dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente. Para el resto de las personas detectadas, unas de ellas cuentan con trámite migratorio y otras aún se encuentran en proceso de consulta”, explicó Migración.

En este momento los cuerpos policiales están en busca del representante legal del local donde agredieron y humillaron a dos empleadas por una falsa acusación de robo de una caja registradora, ubicado a un costado del Banco Nacional, sin embargo, no han logrado dar con su paradero.

Aunque Beita aseguró que esta búsqueda es liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la entidad no ha brindado información sobre su accionar en la intervención a las tiendas de ropa. Cuando se le consultó al respecto, no negó que estuviera buscando al sujeto, solo indicó que no lo ha detenido.

Policía busca a representante legal de SYR para detenerlo

La @fuerzapublicaCR intervino en conjunto con otras policías e instituciones de Gobierno, varias tiendas en el centro de San José, en donde se presume hubo maltratos contra el personal que labora ahí.

