Desaparición de Kimberly Araya: Esposo de la joven arrestado ante sospechas

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga, se trasladó este jueves con un equipo forense, así como con perros adiestrados en la búsqueda de personas a la casa de Kimberly Araya Granados, de 33 años, madre de tres menores, desaparecida hace una semana en Heredia. Ahí realizan pruebas con luminol, un químico que permite detectar rastros de sangre aún cuando se haya limpiado la escena, para determinar si ella pudo ser agredida en ese lugar.

Zúñiga dijo que, de manera temporal, se aprehendió al esposo de ella, pues tienen claro que el servicio de transporte privado que ella abordó la semana pasada, la dejó en la entrada de la servidumbre y a partir de ahí se perdió su rastro. El hombre estaba en la casa y la investigación busca determinar si tuvo relación con la desaparición de la mujer.

Después de entrevistar a los familiares más cercanos y a personas que estuvieron con ella antes de las 9 p. m. del 18 de abril, el OIJ revisó videos de cámaras de seguridad cercanas al parque Los Ángeles, donde abordó un vehículo de plataforma colaborativa y luego determinó que ella llegó bien a la casa.

El carro del esposo fue visto salir de la casa a las 11 p. m. del jueves y fue hasta el día siguiente, a las 6:40 p. m. que el hombre, de apellidos Pérez Mena, de 39 años, puso la denuncia ante el OIJ.

Desde el miércoles, agentes judiciales, con la ayuda de oficiales de la Fuerza Pública, custodiaron la entrada a la servidumbre que conduce a la vivienda de Kimberly, cerca de la casa de sus padres. La vigilancia, las 24 horas del día, se extiende incluso a los vehículos que entran y salen.

La mujer había terminado su jornada laboral el jueves 18 en El Coyol de Alajuela y luego salió a encontrarse con amigos, quienes la dejaron en el mencionado parque de Heredia, donde abordó el vehículo que la llevó a su casa, a unos 12 kilómetros al este de ese punto, en San Luis de Santo Domingo.

En el vecindario, familiares y amigos de Kimberly han distribuido y pegado en postes y locales comerciales volantes con su foto, instando a quienes tengan información a comunicarse con la Policía, ya que la angustia de la familia aumenta con el paso de los días al no tener noticias suyas.

Herania Granados, tía de la desaparecida, expresó el miércoles que mantienen la esperanza de que esté bien y de que alguien pueda arrojar luz sobre su paradero, ya que no tienen idea de lo que pudo haber sucedido. Kimberly es descrita como una persona saludable, trabajadora y responsable, especialmente con sus hijos de 11, 10 y 3 años de edad. No descartan realizar búsquedas en el trayecto que habría tomado el taxi, si la investigación no avanza.

Este 25 de abril se cumple una semana de la desaparición de Kimberly Araya Granados, madre de tres menores. Foto: Cortesía.

En paralelo a este caso, el OIJ de San Carlos lleva adelante una investigación similar, luego de que desde el 24 de marzo desapareció Nancy Margot Chacón Jiménez, vecina de La Fortuna de San Carlos. A esta mujer de 35 años, madre de tres niñas, la vieron por última vez el Domingo de Ramos cuando iba acompañada de un hombre a quien el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya tiene identificado.

Hellen Chacón, hermana, relató que el 24 de marzo su hermana dejó a las niñas de 9 años, 3 años y una de 22 meses bajo el cuido de una niñera para irse a una actividad con el sujeto. Aparentemente, era a un baile. Sin embargo, la familia averiguó y no hubo ningún baile, por lo que presumen que pudo ser una fiesta privada.

El día que se perdió el rastro de Nancy ella viajaba en un vehículo de su propiedad que tampoco aparece.

