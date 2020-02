Guácimo, Limón. “¡Vieras que curioso! Esa noche yo estaba esperando a mi hijo, quien tenía que venir. Me senté a rezar y me vino un mariqueo, yo lloraba y lloraba, me pregunté qué sería y le pedí a Diosito que no le pasara nada a ninguno de mis hijos, pero en ese momento Toño estaba muriendo.