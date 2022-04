Así intentaron estafar por teléfono a periodista de ‘La Nación’

Con un elaborado método, unos sujetos intentaron estafar vía telefónica a un periodista de La Nación, la tarde de este martes. Al periodista, de quien se reserva su identidad, le intentaron extraer dinero de su cuenta del Banco Nacional con el engaño de que estaba siendo víctima de un fraude electrónico y debía ingresar a un vínculo para evitarlo.

El periodista afirmó que en principio parecía tratarse “de una persona muy correcta, con lenguaje incluso de funcionario bancario, quien me dijo que llamaba para verificar si desde la plataforma electrónica del Banco Nacional yo había hecho una transacción a favor de una señora”, de quien dieron un nombre completo.

Le respondió al sujeto que hace días no hacía ninguna transacción con esa cuenta, a lo que el falso funcionario le aseguró que ya había puesto la supuesta transacción en suspenso.

Según relató, el estafador le dijo “le voy a enviar una información a su teléfono celular y a su correo electrónico, por favor, léala en silencio sin decirme nada”.

Las estafas electrónicas han aumentado considerablemente, según reportes del OIJ. (Amir Kaljikovic Photography/Amir Kaljikovic Photography)

En seguida, el falso empleado le aseguró que iba a transferirlo con su supervisor, para agendarle una cita presencial este miércoles en una sucursal del banco.

“Yo no abrí el mensaje que me llegó al celular, entonces me pasó con su supuesto supervisor, todo está construido para darle a uno confianza. El supervisor me dice que si ya había leído el mensaje que me había mandado su subalterno de previo, le dije que no, ni siquiera lo abrí, porque por teléfono esas cosas me dan mucha desconfianza”, contó.

Ante esto, el falso supervisor le dijo que quedaba notificado de que había sido víctima de fraude electrónico.

El periodista le le replic: “¿lo que usted me quiere decir a mí es que el Banco Nacional tiene la política de que si yo no hago lo que ustedes me dicen por teléfono, ya es culpa mía la estafa?”. Luego de esta respuesta, el estafador se empezó a impacientar.

Cuando el periodista le dijo que iba a llamar al banco para verificar que todo eso era cierto, se impacientó más.

“No recuerdo bien qué me dijo y le digo ‘bueno ya vio usted que no caí', entonces me dijo una vulgaridad”, relató, y así concluyó la llamada.

timos persistentes

Los intentos de estafa bancaria han aumentado de manera alarmante en los últimos años, facilitados por aplicaciones, sofisticación de métodos y acceso a grandes bases de datos por parte de los estafadores, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A inicios de marzo, el OIJ había reportado que los habitantes de la provincia de San José perdieron más de ¢3.000 millones y más de $1 millón por estafas digitales o por llamada telefónica durante el 2021.

Durante todo el 2021, la Sección de Fraudes recibió 3.179 denuncias, y en el inicio del 2022 las denuncias aumentaron considerablemente. Mientras que entre enero y febrero del año anterior se registraron 476 denuncias, esa cifra subió a 737 en el mismo periodo durante el 2022, lo que representa un aumento del 54,8%.

[ Josefinos perdieron más de ¢3.000 millones y $1 millón por estafas en el 2021 ]

Uno de los métodos más comunes de los criminales es enviar un vínculo vía SMS o WhatsApp que dirige a su víctima a un sitio que se asemeja al de un banco real. Allí, la persona escribe sus datos pensando que está ingresando a su cuenta, cuando en realidad le está dando la información a estafadores.

Este método incluso resultó efectivo para estafar por ¢45 millones a la Municipalidad de Alajuela. El 17 de marzo, el OIJ reportó que un falso funcionario bancario logró obtener la información por medio de una persona que tenía sus cuentas ligadas al municipio.

Asimismo, en las últimas semanas varias personas, que afirmaron ser clientes del Banco Nacional, reportaron en redes sociales haber sido víctimas de estafa vía Sinpe Móvil. También se han reportado casos en que los estafadores conocen datos personales de sus víctimas, como el lugar de trabajo.

La Policía Judicial señaló que estos actos fraudulentos son posibles gracias a que funcionarios de diferentes entidades venden las bases datos. También recurren al robo de datos en redes sociales o a la compra de bases de datos de rifas, obtenidas cuando las personas escriben su información en cupones.