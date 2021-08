Sujeto que tocó a mujer en Cartago: ‘No estaba bien mentalmente; estaba bajo efectos de alcohol y drogas’

Sujeto fue detenido poco después de los hechos, ocurridos en setiembre del 2020. Foto: Keyna Calderón (Keyna Calderón, corresponsal GN)

“Reconozco los cargos que se me acusan. Sé que soy culpable y, ante todos, pido disculpas a la ofenda por el daño que le cometí. No estaba bien mentalmente, estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Le pido disculpas, le pido perdón”.

Con esas palabras, Rafael Ángel Villarreal Gutiérrez, de 48 años, admitió haber abusado a una mujer que caminaba en Cartago, en setiembre pasado.

Las declaraciones fueron brindadas durante la etapa de conclusiones del juicio que se realiza en su contra.

Minutos después, el Tribunal Penal de Cartago le impuso cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual, cometido el 17 de setiembre del año anterior, cuando metió la mano debajo del vestido de una mujer que caminaba por San Francisco de Cartago, con el coche de su bebé.

El testimonio de Villarreal fue más allá de las disculpas, pues aseguró que si bien las mismas no eran una justificación, era importante que los jueces conocieran que él vivió una niñez “difícil”, por lo cual ha cometido graves errores, como este.

“Deseo manifestar que en mi niñez fui abusado sexualmente por una mujer. Cuando tenía 12 años ella me mostraba revistas pornográficas, me pedía que la tocara, eso fue constantemente. Le dije a mi madre, pero nunca me hizo caso. Ella (la mamá) se ocupó de mis hermanas, nunca de mí.

“Yo me vine para Cartago, para Paraíso. Ahí anduve en situaciones que no tuve que haber andado, fumando drogas, bebiendo alcohol. Me acusaron de violación y fui preso. Abusaron de mí en la cárcel (...) Me golpearon, me agredieron, nunca tuve ayuda psicológica por parte de nadie”, apuntó.

Enfatizó en que, cuando “anda sano”, es respetuoso con todos.

“Cuando ando sano, soy respetuoso con todos, nunca falto el respeto a mis sobrinas, primas o hermanas. A nadie. (...) Ese día (el 16 de setiembre anterior) venía saliendo del trabajo, me encontré con dos compañeros, decidí complacerlos porque tomaban licor y tomé.

“Iba para mi casa y fue cuando sucedió eso, cuando toqué a la señora. Estoy arrepentido, siento mucha vergüenza (...) Necesito que por favor me ayuden para no seguir en esto, no quiero seguir más en esto”, señaló el hombre durante su declaración.

Solicitud fiscal

La sentencia impuesta concuerda con la petición planteada por la fiscala Carolina Martínez: cuatro años de cárcel, así como la prórroga de seis meses de prisión preventiva contra Villarreal.

Ella indicó que su petitoria se basaba en que, si bien él alega que tuvo problemas en la niñez, los estudios psicológicos realizados arrojaron que sus acciones no fueron cometidas a partir de padecimientos mentales.

Es decir, añadió, Villarreal no es una persona inimputable.

Sobre esto, el defensor público Juan Pablo Rojas Arias indicó que la intención al realizar estos estudios psicológicos no era para intentar convertirlo en alguien inimputable, sino para dejar por cierta su historia de vida.

“No es una persona inimputable. La finalidad de la defensa era que el Tribunal pudiera tener un documento generado por un perito que estableciera que la vida que tuvo, tuvo una consecuencia directa en las conductas realizadas”, señaló.

Por ello, la defensa había solicitado una pena menor, así como ayuda psicológica para el imputado, ya que, insistió, el arrepentimiento del sujeto es real.