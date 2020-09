"Venía caminando y empujando el coche con mi hijo, de seis meses, y mi hija de 11 años venía en bicicleta. Cuando me di la vuelta para meter el coche en la acera de mi casa, un infeliz, porque no sé cómo llamarlo, me susurra al oído ‘¡qué rico!’ y me mete la mano debajo del vestido.