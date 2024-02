Sospechoso de asaltar un autobús de Empresarios Unidos irá a juicio por robo agravado

El lunes 26 de febrero se llevará a cabo el juicio contra el sospechoso de asaltar un autobús de Empresarios Unidos que iba en la ruta San José - San Ramón, quien será juzgado por el delito de robo agravado en el Tribunal de Flagrancia de Heredia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de febrero, cuando un hombre de apellido Pérez viajaba en el transporte público y, al parecer, sacó una arma blanca y amenazó a los pasajeros para que le entregaran sus pertenencias.

Según información proporcionada por el Poder Judicial, en apariencia, el chofer y los pasajeros del autobús se enfrentaron al sujeto y lo detuvieron. Posteriormente, el sujeto fue retirado de la unidad por oficiales de la Fuerza Pública en la autopista General Cañas.

El acusado de asaltar un autobús de Empresarios Unidos fue detenido inmediatamente después de cometer el supuesto delito. (Facebook Edgar Chinchilla)

Luego de ser detenido, al imputado se le impusieron medidas cautelares que incluyen mantener domicilio fijo, firmar semanalmente en el Tribunal de Flagrancia de Heredia y la prohibición de salir del país hasta que concluya el proceso judicial.

El individuo ya cumplió con la primera firma, el pasado lunes 12 de febrero. La audiencia del juicio oral y público está programada para las 5:30 p. m. del 26 de febrero.

Puesto que la audiencia de este caso no fue pública, según lo comunicado por el Poder Judicial, no se puede detallar sobre la decisión de no imponer prisión preventiva al acusado. Sin embargo, en términos generales, algunas de las razones indican que el sujeto no cuenta con antecedentes penales y que el Ministerio Público no hizo referencia al uso de un gas pimienta durante la audiencia.

Además, de acuerdo con la legislación procesal vigente señalada por esta institución, ni la peligrosidad ni el riesgo de reiteración delictiva son un criterio para aplicar prisión preventiva, ya que son contrarios al control de convencionalidad.