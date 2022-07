Queda en firme sentencia contra excura que abusó sexualmente a monaguillo recién operado

La sentencia de seis años de prisión en contra del exsacerdote de San Isidro de Heredia, Sidar Roberto Monge Quesada, por abusar sexualmente a un monaguillo que estaba recién operado, quedó en firme después de que la Sala de Casación Penal rechazó los alegatos expuestos por la defensa del hombre en un recurso presentado mediante esa vía.

En esta instancia se emitieron dos resoluciones, una el 4 de febrero pasado y otra el 3 de junio anterior, ya que dentro de la causa 11–000449–0369–PE también se acusó y castigó con cuatro años de prisión al corista Patrich Eugenio Castillo Solano, quien aunque cometió el mismo delito en perjuicio del joven, lo hizo en otro momento.

Al adquirir firmeza la pena impuesta a los dos imputados, ambos acudieron de manera voluntaria al Tribunal de Heredia junto con sus abogados Manuel Campos (defensor de Castillo) y Víctor Méndez (encargado de la defensa de Monge). En la actualidad, ambos se encuentran en un centro penitenciario.

“Es una resolución que tenemos que respetar y por la forma en que se resolvió, debido a la manera en que se manejó el caso, las posibilidades de prosperar en esa instancia eran muy bajas y eso lo sabía él (Castillo). En la actualidad se encuentra descontado la pena de prisión que le impuso el Tribunal”, dijo Campos.

Por su parte, el representante legal del ofendido, José Francisco Madrigal, dijo que la decisión de los magistrados la tomaron con “gran satisfacción”, ya que fue un proceso de más de una década que permitió que se hiciera justicia.

“En este caso no solamente sufrió el menor de edad, sino que sufrió toda la familia, porque el sacerdote, haciendo uso de la fuerza moral que ejercía sobre un pueblo muy católico, como es el de San Isidro de Heredia, utilizó el púlpito para asustar al pueblo e instarlo casi a que se fuera caminando con antorchas y pancartas a la casa del menor de edad, para tratar que la familia se fuera de ahí.

“Esos vejámenes son imborrables, no solamente para para la familia, sino para el menor de edad, que no solamente sufrió el abuso, sino que también tuvo que sufrir toda esa tristeza de ver a su familia angustiada y por fin la justicia llegó a su fin, aunque fuese 12 años después, que para un proceso de estos es realmente ingrato, imagínese que el muchacho no solamente terminó su colegio, sino que terminó su universidad y hasta después de haberse graduado que recibe esta sentencia”, explicó Madrigal.

Sidar Monge Quesada fue sentenciado en el 2019 y este 2022 su pena quedó en firme. (Graciela Solís)

Las resoluciones

La resolución número 00102–2022 fue analizada por los magistrados de la Sala Tercera, quienes luego de una extensa fundamentación rechazaron todos los argumentos expuestos por el abogado de Sidar Monge (58 años en la actualidad), quien presentó varias quejas en busca de anular la condena, dictada en el 2019 por el Tribunal Penal de Heredia y ratificada por Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, ubicado en San Ramón, en el 2021.

En el documento se explica que el sentenciado alegó: “violación a precedentes, violación al debido proceso, derecho de defensa, falta de fundamentación por violación a las reglas de la sana crítica, errónea valoración de la prueba, preterición de prueba, violación al principio de libertad probatoria y violación al principio universal in dubio pro reo”.

No obstante, los altos jueces determinaron que los principios expuestos eran “inadmisibles” y por ello no fueron acogidos, ya que en el debate se le había dado credibilidad a la versión de la víctima y a los testigos.

En el juicio se ventiló que en 2009, cuando el ofendido tenía 14 años, fue operado y esa situación de vulnerabilidad, más la confianza que tenía la familia en Monge, incidió en que se diera el abuso sexual. Incluso, en la resolución se explica que el muchacho veía al excura como un mentor.

Por otra parte, el defensor de Patrich Castillo alegó motivos similares; empero, en uno de ellos se argumentó que hubo “inobservancia de un precepto legal procesal, por violación al debido proceso y al derecho de defensa” y su queja fue admitida para un conocimiento de fondo.

Finalmente, el 3 de junio pasado, se conoció a fondo la argumentación y los magistrados concluyeron, en la resolución 2022–00572, “que lo expuesto por el quejoso no configura vicio alguno”, por lo que se declaró sin lugar el recurso de casación.

En el documento se precisa que los hechos por los que se sentenció al corista ocurrieron en el 2010.

Nuevo juicio por la acción civil

José Francisco Madrigal, abogado de la víctima, dijo que pese a que la etapa penal ya concluyó, aún están a la espera de que se señale la fecha para un nuevo juicio en el que se discutirán únicamente los argumentos referentes a la acción civil por la demanda a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José.

En el 2019, Monge, Castillo y la Arquiodiócesis de San José fueron condenados a pagar ¢60 millones por el daño moral causado a la víctima; sin embargo, mediante sentencia 2021–00274 del 12 de marzo del 2021, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón declaró con lugar el recurso interpuesto por las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José.

“Se anula parcialmente el fallo de instancia en cuanto a la condena civil emitida contra la entidad demandada las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, para lo cual se ordena un juicio de reenvío para una nueva sustanciación. En lo demás, el fallo de instancia permanece incólume”, detalla la resolución.

