Press, reo preso por liderar grupo narco en Limón, trasladado a régimen abierto

Jeison Alfaro Bustamante, más conocido como Press, quien es catalogado como un violento líder narco, salió de la cárcel este jueves luego de que el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela autorizó que continúe su sentencia por tráfico de drogas en un régimen abierto.

Pese a que el Ministerio Público objetó el cambio de medida, este jueves el Tribunal Penal de Limón rechazó la petición y ratificó lo dispuesto desde el 22 de marzo anterior por el juez de ejecución, Roy Murillo Rodríguez.

Según la legislación costarricense, el Juzgado de Ejecución puede revisar la pena de un reo al cumplir un tercio de esta y evaluar un beneficio carcelario. Alfaro fue condenado a nueve años de cárcel en 2021, pero purgaba prisión preventiva desde 2019, eso significa que ya había cumplido el tiempo mínimo para que se valorara un cambio a un régimen semiabierto, el uso de tobillera o el sistema abierto, que al final se le otorgó.

Con su salida del Centro Penitenciario Terrazas, donde se mantenía recluido, Press pasará a un régimen abierto en Cartago, conocido como Comunidad, donde según el expediente al cual tuvo acceso La Nación, seguirá cumpliendo su sentencia bajo ciertas condiciones y requisitos, como mantener domicilio fijo, trabajar, no cometer un nuevo delito doloso con una pena mayor a seis meses y tener buena conducta.

Además, no puede salir del país, tiene prohibido viajar a Limón y debe prestar a partir de un mes un servicio comunal de 60 horas en total, con un mínimo de dos horas por semana, en alguna institución estatal o de beneficencia social, o bien, incorporarse a un programa de estudios.

Alfaro, de 41 años, es oriundo de Limón, casado y padre de tres menores.

Su egreso ocurre en momentos en los que el país enfrenta una ola de homicidios sin precedentes, provocada, en gran medida, por las disputas de territorios para el narcotráfico. Ocurre también, cuando el fiscal general, Carlo Díaz, urge la aprobación de la legislación sobre crimen organizado.

Press estaba recluido desde agosto pasado en el Complejo Terrazas, en San Rafael de Alajuela, luego de que solicitara un traslado de Máxima Seguridad por un problema de movilidad.

Su paso en prisión

En agosto de 2022, Press logró salir de su celda colectiva de 45 metros cuadrados en Máxima Seguridad de La Reforma, luego de que un juez acogiera sus reclamos y le concediera reubicarlo en un espacio más abierto, ya que el reo en ese momento sufría problemas de movilidad, necesitaba atención de fisioterapia y se movilizaba en silla de ruedas.

Por tratarse de presos de alta peligrosidad, el Complejo de Máxima Seguridad es el espacio más confinado de todo el centro penal. En la misma sección hay otras celdas individuales de 3,5 metros cuadrados y de 29,5 m² adaptadas a la ley 7600.

No obstante, esta no era la primera vez que Alfaro Bustamente salía de Máxima Seguridad, ya que en marzo de 2020 y sin contar con el permiso de un juez, logró trasladarse a una clínica privada a realizarse una operación no urgente de rodillas y hombros. El recluso permaneció en ese centro médico durante 18 días y después regresó al centro penal.

La autorización fue dada por la directora de Máxima Seguridad de ese entonces, Maribel Mora Campos, quien recibió en noviembre de 2021 una suspensión de una semana sin goce de salario al cometer una falta ‘grave’ y permitir el egreso.

(Video) Lujos rodeaban a narco detenido en Limón

Una de las casas donde vivía Press y el carro blindado que al parecer, utilizaba para movilizarse. Foto: MSP.

Lujoso narco

Según investigaciones judiciales, Alfaro Bustamante lideraba un grupo criminal dedicado al narcotráfico que tenía su base de operaciones en Talamanca, Limón. Su banda traía cocaína de Suramérica vía marítima, la cual canjeaba por marihuana en Jamaica. Esta última droga la introducía al mercado nacional y generaba grandes ganancias que le permitían vivir rodeado de lujos. Para intentar ocultar su actividad criminal, decía que trabajaba como pescador.

Cuando lo detuvieron en enero de 2019, los agentes judiciales allanaron varios puntos, entre ellos dos viviendas de Alfaro, una en Manzanillo y otra en Hone Creek. En videos que trascendieron al momento de la captura, se observaban muebles de lujo y gran cantidad de joyas. Una de estas casas estaba rodeada de senderos y una zona verde.

En el operativo policial se decomisaron más de ¢85 millones y $50.000 en efectivo, así como cuatro vehículos: dos Toyota Prado, un Mercedes Benz y un Volkswagen Amarok. Este último era blindado y supuestamente el líder lo utilizaba para movilizarse. También había varias lanchas.

En setiembre del 2020, mientras descontaba prisión preventiva, Press pagó ¢6 millones para librarse de un juicio por dos delitos de tentativa de homicidio simple, ocurridos el 2 de febrero del 2014 en Manzanillo, cuando murieron dos hombres de apellidos Goffe y Vargas.

Aceptó cargos

Luego de estar varios años en prisión preventiva, Press llegó a juicio el 25 de noviembre de 2021, donde aceptó los cargos que se le atribuían para conseguir una condena más baja, según el voto número 2021-000858, dictado por el Tribunal Penal de Limón. El sujeto fue sentenciado a nueve años de cárcel tras someterse a un procedimiento especial abreviado. Esa condena la terminará de cumplir hasta el 2027.

Al igual que él, los otros siete miembros de su banda reconocieron ser culpables de los delitos de posesión, comercialización, transporte, suministro y venta internacional de drogas. Se trata de Javier Enrique Bustamante Mena (condenado a nueve años de cárcel), Jesús Edilberto Bustamante Cerdas (ocho), Bryan Steven Alvarado Cook (ocho), Michael Esteban Pierson Bent (ocho), Juan Carlos Ceciliano Fonseca (siete), Edgar Eduardo Vargas Aguirre (siete) e Isaura Jiménez Bermúdez (siete).