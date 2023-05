Oficial de Tránsito habría pedido ¢50.000 a conductor para evitar multa

Un oficial de la Policía de Tránsito fue detenido, este jueves, por aparentemente pedirle ¢50.000 a un conductor para no multarlo, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El sospechoso fue identificado con los apellidos Hernández Esquivel, de 57 años. Los hechos habrían ocurrido el 1.° de mayo en el centro de San José, cuando Hernández detuvo al ofendido y le indicó que había cometido infracciones cuya multa implicaba un monto elevado y que, además, le iban a costar puntos de la licencia.

Según la versión preliminar, en ese momento el oficial le pidió el dinero al conductor a cambio de no realizar la infracción, no obstante, el chofer le dijo que no tenía dinero y le propuso que se vieran este jueves en la capital para entregárselo.

En el sitio donde se iban a encontrar, Hernández fue sorprendido por agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito de OIJ, quienes lo arrestaron y lo trasladaron al Ministerio Público por el presunto delito de concusión.

El artículo 355 del Código Penal establece que “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.