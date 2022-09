Moción de revisión posterga elección del presidente de la Corte

Los magistrados que integran la Corte Plena tenían previsto para este martes 20 de setiembre comenzar el cuarto día de votaciones con el objetivo de elegir al próximo jerarca del Poder Judicial. Sin embargo, luego de conocer tres gestiones que buscaban suspender el proceso, lo cual la mayoría de altos jueces rechazaron, una moción de revisión presentada por Sandra Zúñiga postergó la elección.

Zúñiga, de la Sala Segunda, pidió revisar la viabilidad jurídica de la decisión de 12 de sus compañeros, quienes decidieron no suspender la votación y su solicitud fue apoyada por el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo. “Si los dos candidatos más votados (Patricia Solano y Luis Fernando Salazar) están pidiendo que se posponga la votación, a mí me parece un error seguir nosotros votando (...). Me parece que eso no tiene razón de ser”, dijo Castillo.

Ahora, el próximo lunes 26 de setiembre, a las 8 a. m., los integrantes de la Corte deberán resolver si se sigue o no con la elección, que comenzó el 29 de agosto anterior y ya suma un total de 15 rondas de votación infructuosas.

Dos de las gestiones conocidas este lunes pretenden que se suspenda el proceso de elección del próximo jerarca del Poder Judicial hasta que la Sala Constitucional resuelva un recurso de amparo presentado por el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), que busca que la elección sea pública y no en secreto. El pasado 14 de setiembre ese requerimiento fue acogido para estudio.

La otra gestión, tramitada por Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), busca que la votación del presidente de la Corte se suspenda hasta que en la Asamblea Legislativa se apruebe el cambio en el modelo de votación, para que esta sea pública.

La elección del presidente de la Corte fue suspendida este lunes. (JOHN DURAN)

Patricia Solano, una de las aspirantes que ha liderado las rondas de votación, afirmó que siempre ha respaldado las gestiones para que la votación sea pública. “Políticamente el pueblo de Costa Rica, no solo las personas funcionarias judiciales, sino también todas las personas, nos están pidiendo que en un tema de transparencia nosotros hagamos el voto público”, reconoció la jueza.

En tanto, Luis Fernando Salazar, el otro candidato con más votos, aseguró que si bien desde el punto de vista constitucional no se debe suspender la elección, políticamente sí considera pertinente que el voto sea público. “Le hacemos un bien al país, a la transparencia, en hacer una votación pública (...), los cuatro aspirantes hemos votado a favor de la votación pública”, mencionó.

Noticia en desarrollo.