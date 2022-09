Magistrados pedirán reforma a diputados para que elección de presidente de Corte sea pública

Los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia acordaron solicitar a la Asamblea Legislativa una reforma de ley para que las elecciones del presidente y vicepresidente de este órgano jurisdiccional se realicen de manera pública. La decisión la tomaron este lunes en la sesión de Corte Plena, antes de comenzar las votaciones en las que buscaban elegir al nuevo jerarca judicial.

La propuesta fue presentada por el magistrado constitucional Paul Rueda Leal, luego del intento fallido de la alta jueza de la Sala Segunda, Julia Varela Araya, quien pretendía que este mismo lunes se votara de forma pública.

Rueda expuso que no era posible contradecir el voto secreto establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que sí se podrá pedir a los diputados que cambien dicha legislación y cuestionar su constitucionalidad.

Esta segunda propuesta también fue planteada por Varela, quien públicamente anunció sus votos por Patricia Solano Castro en esta sesión. Finalmente, 18 de los magistrados respaldaron la iniciativa, mientras que cuatro se abstuvieron.

“La jurisprudencia constitucional ha declarado que en una verdadera democracia, la transparencia y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía deben ser la regla y no la excepción”, indicó Rueda, quien citó votos en los que la Sala Constitucional resolvió, con respecto a la Asamblea Legislativa, que la votación secreta debe quedar restringida a casos muy calificados.

“Los principios de transparencia y publicidad evidentemente no se limitan al Poder Legislativo, sino que de la misma manera irradian sobre todos los poderes públicos (...). Estoy convencido de que, por un lado, la inconstitucionalidad del numeral 59.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se da, y por otro lado; sin embargo, tenemos la inexorable obligación de respetar el principio de legalidad y el hecho de que esta norma está vigente”, explicó Rueda.

12/09/2022, San José, Corte Suprema, elección presidencial de la corte suprema de justicia (Jose Cordero)

Posterior a esta gestión, los magistrados procedieron a votar en otras cinco rondas con el objetivo de definir al próximo presidente de la Corte Suprema, pero una vez más no se alcanzó la mayoría simple (12 votos) para ninguno de los candidatos, por lo que luego de acumular 15 rondas a lo largo de tres sesiones, el próximo martes volverán a sesionar.

En la ronda cinco de este lunes, Luis Fernando Salazar Alvarado (Sala Constitucional) tuvo 11 votos, Patricia Solano Castro (Sala Tercera) obtuvo cinco, Roxana Chacón Artavia (Sala Segunda) llegó a cuatro, Orlando Aguirre (Sala Segunda) tuvo uno y hubo un voto en blanco. Luis Guillermo Rivas, de Sala Primera, no obtuvo votos.

Los dos candidatos que consistentemente se han mantenido al frente, Salazar y Solano, afirmaron estar de acuerdo con que el voto sea público, y reconocieron que eso le daría mayor fluidez al proceso.

Salazar aseguró que el voto público permitiría saber cuáles magistrados cambian su candidato entre una ronda y otra, lo cual ha dificultado que la elección concluya pronto.

“En un juego transparente, cerca de la ciudadanía, ¿qué es lo que hace falta? Saber cuáles son los magistrados que están fluctuando. ¿Para qué? Para preguntarles y que ustedes mismos, en control de prensa, puedan decir: ‘mire magistrado, es que lo hemos visto saltar de este a este o a esta, ¿cuál es su criterio?’, puede ser que no le guste ninguno y que por eso salta, pero que se le pueda preguntar: ‘¿y usted no va a presentar su nombre a la presidencia de la Corte?’”, manifestó Salazar.

Solano, en tanto, destacó que la elección en el Poder Judicial es diferente a la de los otros poderes de la República y coincidió con Salazar en que el voto público podría incidir en el por qué un alto juez se decanta por una u otra persona.

“Hay algunos temas que para mí son trascendentales y yo los represento. En esto pienso que de alguna manera, probablemente y es solo una especulación, si la elección fuese diferente al rato hace días tuviéramos una elección y hubiese esperado que yo fuese electa. Creo que la propuesta que hago es seria y viene con acciones adelantadas (...). Pensaría que la mejor propuesta con trabajo comprobado e idoneidad soy yo”,

Asimismo, luego de 15 rondas de votación, cree que deben realizarse las necesarias para elegir al próximo jerarca de la Corte e incluso dijo que se podría pensar en hacer un receso para revisar la reglamentación, la cual, a su criterio, tiene debilidades.

Luis Fernando Salazar y Patricia Solano son los dos candidatos que encabezan los votos en el proceso de elección de la presidencia de Corte. (Foto: Mayela López)

‘El poder requiere siempre una gran transparencia’, dice Fernando Cruz Copiado!

Por otra parte, magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, quien fue el máximo jerarca de la Corte Suprema de Justicia hasta el pasado 1.° de agosto, regresó este lunes a sus labores después de estar de vacaciones durante dos semanas. Durante la discusión acerca de si el voto para la elección del presidente y vicepresidente de este poder de la República debe ser público o privado, el alto juez destacó que la limitación legal es “infranqueable”, pero reconoció que debe valorarse más por qué se emite un sufragio en secreto y cuál es el origen de esta decisión.

El punto de vista lo expuso luego de que la magistrada Varela Araya, planteara, por segunda semana consecutiva, una gestión para hacer la votación pública de manera inmediata. Ante esto, Cruz detalló que “a veces es probable que el secreto del voto sea necesario, por ejemplo, en las elecciones generales, para que el poder no sepa por quién voté yo (...).

“El secreto del voto ciudadano en la votación general es fundamental, tanto que es una conquista que la impulsó, si mal no recuerdo, don Ricardo Jiménez, porque cuando era público los gamonales se ponían en la puerta para saber por quién había votado una persona y luego venían las consecuencias, pero aquí es diferente, yo no puedo pensar que el presidente de la Corte sea un gamonal, así es que yo me inclino de fondo para eso (...), creo que es un tema muy importante, pero no estoy de acuerdo porque yo creo que esa limitación legal no la podemos evadir nosotros”.

Fernando Cruz habló este lunes acerca de la transparencia del proceso de elección del presidente de la Corte y del voto secreto y público. (Jose Cordero)

Posteriormente, cuando el magistrado Rueda Leal, presentó su propuesta, Cruz dijo que era una iniciativa importante. “El poder requiere siempre una gran transparencia en su ejercicio, no era esa la regla hasta hace unos 30 años, por lo que esta discusión era irrelevante en la Corte tres décadas atrás (...). Incluso, hasta principios del siglo pasado los votos tenían que ser públicos cuando el ciudadano votaba políticamente por un partido o el presidente de la República y se convertía en un instrumento de control, que es casualmente un cambio y nadie puede pensar que por transparencia el voto electoral tiene que ser público.

“Lo llevo a otro tema que ha sido muy polémico: la financiación de campañas políticas, ¿por qué es tan importante saber quién financia la campaña? Porque tiene que ver con la estructura de la voluntad de ese poder”, manifestó Cruz.

El ahora expresidente de la Corte agregó que para los ciudadanos es importante saber por quién votan los magistrados por “la transparencia en la formación ejercicio del poder”.

A criterio de Cruz la población tiene derecho a saber cómo se forma el poder en la Corte y conocer cuál es la voluntad de los que le dan ese poder, “que no es un poder gigantesco, sino que es un poder de coordinación al presidente de la Corte”.