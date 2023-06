‘Llevo 3 años intentando que hagan algo’: Madre reclama inacción de Fiscalía tras denunciar a esposo por abusar de hijas

Una madre costarricense de apellidos Montes Rodríguez denunció en 2020 que su esposo abusó sexualmente de las hijas pequeñas de ambos, de 9 y 12 años. Hoy, a mediados de 2023, la mujer dice estar desesperada por lo que califica como una inacción de la Fiscalía.

“Actualmente llevo tres años intentando que el Ministerio Publico haga algo en mi caso. Yo denuncié a mi propio esposo por abuso sexual y violación hacia mis hijas, que también son sus hijas biológicas. La Fiscalía tomo el caso como nada. De hecho, el sujeto huyó del país 15 días después de haber hecho la denuncia”, relató la denunciante a La Nación.

Montes suministró a este periódico documentos que demuestran que la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José conoce el caso desde junio de 2020, pero a la fecha no ha logrado procesar al sujeto de apellidos Orozco Serrano y de 37 años.

La madre contó que luego de que el hombre de nacionalidad nicaragüense huyera hacia su país de origen, tras percatarse de la denuncia en su contra, la noticia trascendió en los medios locales y eso hizo que se fugara a Estados Unidos con otra mujer.

“Yo puse la denuncia en el 2020 y fue hasta el 2022 que lo mandaron a buscar, cuando yo ya había dicho como quinientas mil veces que él se había ido del país. Es algo que no sé ni cómo explicar, es una negligencia absoluta, de hecho hasta cambiaron a la fiscal. Yo fui como diez mil veces a inspección fiscal, a todo lado, pero nunca me pusieron mayor atención. Con decirle que yo denuncié desde junio de 2020 y fue hasta setiembre de ese año que le tomaron la declaración a mis hijas para la denuncia.

“El protocolo especial ese de atención a este tipo de casos es mentira, nada de eso existe. Uno va luchando solo, aquí en este país es así desgraciadamente. Por investigaciones privadas fue que yo le llegué al sujeto. Por medio de las noticias que se publicaron en Nicaragua mucha gente se contactó conmigo, porque al principio él se había ido a Nicaragua y posterior a que se publicaran esas noticias fue que ya nos dimos cuenta que de Nicaragua él salió para Estados Unidos”, afirmó Montes.

La denunciante dijo a este periódico que fue hasta hace un mes que, gracias a investigación privada, el sujeto fue capturado en Estados Unidos, en donde se identificaba con otro nombre y apellido. Explicó que incluso familiares de la muchacha con la que se fue el sujeto a ese país le enviaron información y la ubicación de donde estaban.

“He enviado correos infinitos hacia la Interpol y hacia la OATRI (Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales adscrita a la Fiscalía General de la República de Costa Rica). Yo insistí tanto, la fiscala adjunta de género me colaboró, hasta al fiscal general le escribí. Usted no tiene idea de todo lo que yo he hecho para que se logre algo; sin embargo él todavía hasta allá en Estados Unidos. En mayo lo detuvieron y a mí lo que me dicen es que están viendo a ver si lo van a extraditar”, comentó la madre.

Tras una consulta de este diario, la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José confirmó que, dentro del expediente 20-001200-0175-PE, el Juzgado Penal ordenó la captura internacional de Orozco Serrano hasta el 28 de setiembre del 2022. Sin embargo, alegó que no podía brindar más detalles en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

Es decir, la orden de captura salió más de dos años después de que Montes presentara su denuncia y que sus hijas dieran testimonio al Ministerio Público, pero también la misma cantidad de tiempo después de que el puesto fronterizo Las Tablillas registrara oficialmente la salida del país de Orozco Serrano, de acuerdo a un reporte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en poder de La Nación. Según medios locales, el sujeto nació en el departamento de Chontales, Nicaragua.

La denuncia

Montes suministró a este diario 18 archivos de todo el proceso penal que ha llevado en contra de su esposo, entre ellos la denuncia inicial que presentó en junio 2020, donde describió los hechos que le habían contado sus hijas de 9 y 12 años.

“El día 5 de abril del 2020 a la 1 p. m. yo estaba en mi cuarto durmiendo y mi esposo estaba en el cuarto con mis hijas. En eso mi hija mayor me despertó, vi que estaba asustada y me dijo que mi esposo le dijo que si le podía tocar el ‘cucu’, en referencia a la vagina y yo le dije que cómo era posible que le había dicho eso, por lo que yo me fui para donde estaba mi esposo que estaba en el cuarto con mi otra hija y le dije a él ‘¿qué fue lo que hiciste?’ y él me contesta viendo a mi hija: ‘hija ya no te vuelvo a abrazar’.

“Yo le dije a él que ni a mis hijas ni a otro niño tiene que preguntarle esas cosas. Ese mismo día mi hija me empieza a contar cosas como que cuando ella se está bañando mi esposo entra al baño a peinarse, me dijo también que siempre dura mucho cuando se está peinando, aparte las puertas del baño son transparentes. Mi hija me dijo que ella se sentía como insegura, de hecho me dijo que para todo le pide a la hermana menor que la acompañe, ya sea al baño o a tomar agua en las noches”, dice el documento.

La madre contó que días después, su hija mayor empezó a tener ataques de ansiedad, no podía respirar, hablar, ni cerrar los ojos, por lo que decidió llevarla a la clínica, donde la atendió un pediatra que le dijo que ella tenía trastorno de ansiedad y depresión.

“A mediados del mes de mayo del 2020, me di cuenta por medio de la psicóloga que mi hija le contó que mi esposo le había tocado el ‘coquito’ mientras se estaba secando, porque venía de bañarse. En ese mismo momento yo hablé con mi hija y le dije que me contara lo que estaba pasando y ella me cuenta que cuando ella se estaba secando con el paño porque venía saliendo del baño, el papá de ella o sea mi esposo le tocó la vagina. Yo le pregunté que si le había hecho duro y ella me dice que sí.

“Yo le dije a la psicóloga que si me podía atender a mi otra hija porque yo la había notado muy callada. (...) Luego la psicóloga me dice que mi hija menor le dijo que mi esposo le había tocado las nalgas y que le había dicho que el cuerpo de ella se parecía al mío. La niña me dijo que mi esposo le tocó las nalgas, pero que ella pensaba que todo era un juego”, agregó Montes.

La denunciante afirmó que luego de los hechos le dijo a su esposo, con quien tenía 12 años de vida en común, que se fuera de la casa y le pidió el divorcio, pero el sujeto siguió hostigándola a ella y sus hijas. El padre negó todas las situaciones y aludió que él no había hecho nada porque es una persona cristiana. Luego se hizo perfiles falsos en redes sociales para seguir contactándola.

La madre aseguró que a ella le indicaron que la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) tenía que hacerse cargo de la captura de su esposo, pero reclamó que ella desconoce si ese ente realmente ha actuado. Este medio envió consultas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual respondió que elevaría dichas preguntas a la Interpol para ser contestadas.