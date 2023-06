Hija usa TikTok para denunciar abusos de su papá

“Hoy vengo a hacer algo que me ha tomado mucho tiempo poder aceptar porque es una realidad que para mí es muy dura. Esto no es un chiste, esto no es jugando. Esto me provoca mucha ansiedad, todavía es algo con lo que estoy luchando hoy en día y creo que es muy necesario que la gente sepa la verdad”.

De esta manera inició su video una joven de 19 años que utilizó la red social TikTok para denunciar presuntos abusos cometidos por su papá hacia ella, su hermana, su mamá y otras menores de edad. La muchacha explicó que decidió dar un paso al frente ante la inacción de las autoridades judiciales, el antiguo lugar de trabajo de su padre y la iglesia cristiana de la que formaba parte.

“TikTok no me permite decir la palabra pero los crímenes que mi papá ha cometido han sido hacia niños, entonces me imagino que ya saben qué es. Él no solamente lo ha hecho hacia sus hijas, sino también hacia otras niñas. Él fue durante muchísimos años profesor en una escuela y yo recuerdo que en esa escuela, que se llamaba (dice el nombre del centro), hubo una niña que habló y que dijo lo que mi papá le hizo, y a esa niña nadie le creyó”, comentó la joven costarricense.

La denunciante colgó su video en la red social este martes y en cuestión de 12 horas ya contaba con más 300.000 reproducciones. En el audiovisual, ella habló de presuntos abusos cometidos en perjuicio de ella, su mamá y su hermana, pero sin brindar detalles.

Además identificó a su padre y al centro de estudios donde laboraba anteriormente, el cual, según dijo, no tomó acciones contra el hombre a pesar de haber recibido una denuncia de abuso por parte de una estudiante.

“Mi papá ahorita tiene una demanda por parte de mi hermana y si les soy sincera yo no creo que el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) haga nada, porque no es la primera vez que sucede algo así y que acudimos al OIJ, y de verdad que nunca pasa nada. Es muy triste porque yo pienso que nosotras de verdad que merecemos justicia y si mi papá abusó de sus hijas y de esa niña que contó lo que él hizo, yo me imagino que él se lo hizo a muchísimos niños más. Y él merece estar en la cárcel”, declaró la muchacha.

La Nación tiene copia de la demanda interpuesta por la hermana de la creadora del video, la cual fue presentada en contra del hombre en setiembre de 2022, en la Fiscalía Adjunta de Heredia. La muchacha contó a las autoridades judiciales que su padre abusó de ella en una noche a finales de 2013, cuando tenía 14 años. En la denuncia, la joven también mencionó el caso de otra menor de edad que habría sido abusada por el sujeto cuando era su alumna en la antigua escuela en la que laboraba.

“Él era maestro cuando yo era niña y sé de un caso que una niña denunció que él la tocó en el baño de la escuela, pero no se tomaron acciones, porque era una escuela cristiana, no sé nada de esa niña, nunca nos dieron información de eso. Yo no hice esta denuncia antes porque tenía miedo, cuando mi mamá le dijo a mi papá lo que yo había dicho, él decía de forma muy agresiva que era mentira, que eso no había pasado, entonces esa actitud de él me dio miedo”, dice el documento.

En Youtube incluso hay videos en los que el hombre aparece dando sermones religiosos en 2016, en una iglesia cristiana que lleva el mismo nombre de la escuela en donde las hijas dijeron que su padre trabajaba y habría abusado de menores. De hecho, luego de que el video de TikTok se viralizara en redes sociales, varias usuarias comentaron que también habían vivido momentos incómodos con el docente cuando fueron sus alumnas.

“Él fue mi maestro en primer grado y sí puedo dar fe de muchas acciones que comenta la chica en el video, qué fuerte y qué impactante ver que hasta los dueños de la escuela se hicieron los ciegos con este caso”, escribió una joven en Twitter. “Fue mi profesor, recuerdo que nos abrazaba mucho, que nos sentábamos en sus regazos y siempre sentía que me veía muy raro. Mi mamá me dice que un día yo le llegué a decir que (él) me besaba en el cuello”, comentó otra muchacha en respuesta al video.

El Organismo de Investigación Judicial respondió, ante consultas de este medio sobre el estado de situación del caso y una posible orden de captura en contra del presunto abusador, que la información es confidencial y solo se comparte con las partes aludidas.

La joven que colgó su video denuncia en TikTok publicó otro video este miércoles en el que dijo estar hecha pedazos porque no se imaginaba que su papá “había abusado de tanta gente”, ya que en respuesta a su grabación otros usuarios le comentaron que también habían sido víctimas del hombre cuando estaban en la escuela.

“Lo lamento mucho y de verdad le doy las gracias a todas esas personas que se acercaron a mí a contarme sus historias, pero sé que un lamento nunca va a ser suficiente para reparar las secuelas que un abuso sexual produce en uno”, afirmó la muchacha en el video, llena de lágrimas.

El primer video, con toda la denuncia de la muchacha, fue borrado por TikTok el mismo martes, horas después de subido en la plataforma.