Juicio contra la Reina del Sur deberá repetirse, ordena Tribunal de Apelación

El juicio contra Cristel Gómez Espinoza, conocida como la Reina del Sur, deberá repetirse luego de que el Tribunal de Apelación de Goicoechea anulara la condena por asociación ilícita que recibió la exintegrante de la banda narco del fallecido Erwin Guido Toruño, alias el Gringo.

Esta fue solo una de ocho determinaciones tomadas por este Tribunal que devuelven a juicio a 23 personas que ya habían sido sentenciadas el 4 de noviembre del 2022 por el Tribunal Penal de San José.

En aquel momento, las penas contra 24 imputados sumaron 969 años de cárcel, entre ellas la de 19 años contra la Reina del Sur.

Entre lo decidido por los jueces de Apelación este martes, se encuentra la orden de repetir el juicio contra Gómez, así como otros 16 imputados. Ellos fueron declararados culpables de un delito de asociación ilícita, sentencia ahora declarada ineficaz.

Cristel Gómez Espinoza afirmó haber tenido una relación sentimental con el Gringo, líder narco asesinado en el 2017. Foto: Archivo. (Jorge Castillo)

Asimismo, siete personas inicialmente condenadas por narcotráfico deberán volver a la etapa de juicio. Similar situación enfrentan dos condenados por legitimación de capitales, cuatro por tentativa de homicidio calificado y uno por homicidio calificado.

Otras ocho personas condenadas por narcotráfico se mantendrán como responsables penales, pero se ordenó el reenvío solo para la imposición de una nueva pena, mientras que tres acusados volverán a los estrados solo para una nueva determinación de la pena por homicidio calificado, sin que se deba repetir todo el debate.

El Tribunal determinó además que uno de los líderes de la banda, de apellido Díaz, así como cuatro imputados de apellidos Rodríguez, Salazar, Alvarado y Campos, quedaron absueltos por asociación ilícita. También fue absuelto el encartado Obando por el delito de narcotráfico. En ambos casos, se aplicó el principio non bis in idem, bajo el cual una persona no puede ser juzgada ni sancionada dos veces por la comisión de los mismos hechos.

Algunas de las sentencias del Tribunal Penal sí fueron ratificadas por el Tribunal de Apelación. Ese fue el caso de la condena por narcotráfico impuesta contra la Reina del Sur, así como Díaz, el otro líder de apellido Umaña, Atencio, Betancourt, Rojas, Carrillo, Godínez, Rodríguez y Arguedas. No obstante, solo los primeros tres recibieron penas de cárcel, mientras que contra el resto se resolvió solo responsabilidad penal.

Tampoco se modificaron cuatro condenas por homicidios calificados contra siete personas.

Finalmente, los jueces ordenaron prorrogar la prisión preventiva de 23 encartados hasta el 4 de mayo del 2024, y liberaron al acusado de apellido Calvo.

El Tribunal estuvo conformado por los jueces Gustavo Adolfo Gillen Bermúdez, Marianela Corrales Pampillo y Francini Quesada Salas.

Luego de esta determinación, el Tribunal Penal deberá decidir si programa solo un juicio o si se realizan varios separados.

Proceso complejo

El juicio contra esta organización narco duró más de un año, y fue producto de una investigación abierta desde el 2017 en el OIJ, por homicidios relacionados a ajustes de cuentas. Al grupo se le vinculó con venta de drogas en San José, Atenas, Grecia, Palmares y Alajuela.

Inicialmente había 37 imputados, pero 12 de ellos aceptaron los cargos y se acogieron a un procedimiento abreviado. Otro integrante, de apellidos Arley Umaña, alias Matapobres, fue separado por amenazar a una jueza y se le siguió una causa aparte, en la que fue condenado a 24 años de cárcel.

La banda fue desmantelada en noviembre del 2018, cuando fueron arrestados sus miembros y se les decomisaron fusiles AK-47, escopetas, revólveres y pistolas de calibre 9 mm y municiones, así como paquetes de marihuana comprimida, puntas de cocaína y dinero en efectivo.

Antecedentes de la Reina del Sur

La Reina del Sur, expareja del Gringo, fue detenida la primera vez en junio del 2015 en El Guarco, con 15 kilos de heroína, que fueron valorados en unos ¢1.100 millones. Para esa fecha tenía solo 20 años. Por este caso enfrentó un juicio en el 2016 en el que la sentenciaron a 15 años de prisión. Sin embargo, sus defensores apelaron la sentencia y lograron que se le absolviera en un segundo debate, en enero del 2017.

Luego se involucró con la banda del Gringo, quien fue asesinado el 16 de diciembre del 2017. A Gómez se le detuvo en Osa en agosto del 2019, pues tenía una orden de captura internacional por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos desde noviembre del 2018.

La joven admitió en el 2020 que tuvo una relación sentimental con el Gringo, pero dice que solo duró unos meses y que le trajo problemas con su familia, que no admitía que estuvieran juntos.