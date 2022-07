Joven lleva 2 meses desaparecido: ‘Nos dijeron que las imágenes de las cámaras se borraron’

Christopher Alonso Murillo Vásquez, de 26 años, desapareció hace dos meses cuando salíó con sus amigos a un bar en Santa Ana, San José y no se supo más de él. Sus padres, Sandra Vásquez y Óscar Murillo, lo buscan desesperadamente y las autoridades les dijeron que se desaparecieron las cámaras que contenían las imágenes del último rastro de su hijo.

“Mi esposo llama y solo le dicen que las cámaras no están, que se perdieron. La persona que lleva el caso nos dijo que, a los ocho días de la desaparición, ya todo se había borrado y que la persona encargada no tenía ninguna información, es muy extraño; a veces llamamos y ni siquiera nos atienden o solo nos dicen que están en reunión y no pueden contestar”, expresó, Sandra Vásquez, madre del joven.

La mujer afirma de que la única respuesta que le brindaron las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es que, sin la existencia de prueba contundente, la investigación no puede avanzar.

[ Vendedores de flores buscan a su hijo desaparecido hace un mes ]

Christopher Alonso Murillo Vásquez fue visto por última vez al salir de un bar en LIndora, Santa Ana, el OIJ investiga su desaparición. (Foto: cortesía de la familia.)

En entrevista a La Nación, el pasado 8 de junio, los progenitores aseguraron que estaban a la espera de los resultados de una prueba de ADN por el hallazgo de un cuerpo que encontraron los agentes judiciales en el río Virilla, en La Guácima.

En apariencia, la entrega de los análisis tardaría un mes y dos semanas, según les dijo el OIJ; actualmente ya ese plazo se cumplió y la familia Murillo Vásquez desconoce si ese cuerpo era el de su hijo.

“Tenemos ya casi un mes y tres semanas y no nos dicen nada. Nosotros nos hemos movido buscándolo; incluso, fuimos hasta ese puente donde supuestamente apareció el cuerpo, pero no había nada. Hace poco encontraron otros dos muchachos en ese mismo río, pero ninguno era Christopher, ellos eran de baja estatura y mi hijo es alto”.

El último registro que tiene la familia es un mensaje de texto que le envió el joven a un amigo, donde presuntamente le decía que se sentía mal y que lo recogiera en el lugar. Después de eso, a Muriilo se le descargó el celular por lo que no pudieron contactarse con él.

El caso Copiado!

Christopher desapareció el 7 de mayo pasado, luego de que le dijera a su mamá que iría a Alajuela con unos compañeros de trabajo; de último momento, decidieron ir a Santa Ana. En apariencia, viajó desde la provincia alajuelense hasta el recinto en un taxi que pagó uno de sus compañeros.

“Estando ahí llegaron otros amigos de él, uno de la Guácima y otro de acá, de San Rafael de Alajuela, donde nosotros vivimos. Christopher se iba a devolver con él, pero como no andaba carro le dijo que no podía. Entonces, ya después de eso a mi hijo se le descargó el teléfono y no supimos más”, expresó Vásquez.

Sus padres fueron hasta el local capitalino y tras una revisión de cámaras, lograron observar cómo Murillo salía de una licorera caminando con normalidad. Sin embargo, en un segundo vídeo, si se observa a su hijo en mal estado.

“Ese bar queda en un centro comercial con varios locales. Nosotros intentamos pedir que nos mostraran la cámara de la entrada y nos dijeron que no. En la entrada hay cuatro cámaras que pudieron grabar perfectamente qué pasó con él, porque se ve donde sale del bar, pero no hacia dónde va”, precisó.

Ante la consulta de este medio, la oficina de prensa del OIJ comentó de que la sección de Delitos Varios de la institución se encuentra realizando las diligencias de investigación para esclarecer lo sucedido. Ppor el momento no hay respuestas o pistas que den con el paradero del joven. La imagen del desaparecido fue enviada a la prensa desde el 9 de mayo anterior.

La familia del joven ha pegado volantes en diferentes lugares para encontrar a Christopher Murillo, sus padres tienen un puesto de flores desde hace 11 años. (Foto: Shirley Vásquez, corresponsal GN)

‘Muy estudioso y trabajador’ Copiado!

De acuerdo con su mamá, Christopher desde los 11 o 12 años comenzó a trabajar ayudándole a su tía en el mercado y a su abuelo en una recicladora. Lo describe como un joven estudioso y trabajador.

“Él es bachiller de secundaria pero ahorita está estudiando un técnico en Contabilidad. Le encanta esa carrera y también trabaja para pagarse sus estudios porque no quería pedir una beca; entonces, decidió estudiar y trabajar al mismo tiempo”.

Murillo labora en una empresa de electrodomésticos en San Rafael de Alajuela, que se encarga de distribuir a los diferentes almacenes con los que cuentan.