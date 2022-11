Inacción de autoridades y burlas podrían influir en que hombres denuncien menos violencia doméstica

Alrededor de 12.000 hombres denunciaron ser víctimas de violencia doméstica en los últimos cuatro años; si se compara con los casos de mujeres la cifra no representa ni siquiera la mitad o cerca de la mitad. Las denuncias contra mujeres representan el 80%.

Para el psicólogo Pablo Ramírez Solano, la inacción de las autoridades, el desconocimiento de si se está siendo víctima de violencia y las burlas podrían influir en el tema.

“Muchos de los varones que reciben algún tipo de violencia no tienen la confianza de denunciar ante un sistema social estructural en el que denunciaron y recibieron la burla de las autoridades o la inacción, porque llamaban a la Policía y la Policía no llegaba, o se reían por teléfono”, explicó al recordar una situación que atendió años atrás de una individuo que era golpeado por su pareja.

‘Ella me revisaba el celular y me daba golpes si veía una foto que no le parecía’, narra denunciante de violencia doméstica

Burlas de autoridades y poca credibilidad en las víctimas podrían conjugarse para que menos hombres decidan denunciar violencia doméstica. (Eakachai Leesin/Shutterstock)

Al asunto se suma que los afectados no siempre tienen claro que la violencia va más allá del ataque físico e incorpora otros tipos de agresiones como la emocional, psicológica, verbal, patrimonial o sexual. Además, existe la creencia de que quien denuncia no ‘es una persona fuerte o que es débil en el vínculo con su pareja’, por ejemplo.

“Hay muchos hombres que no denuncian porque en muchos espacios la violencia está naturalizada y eso es un elemento bastante fuerte, porque también muchos hombres coinciden en que la violencia hacia ellos es normal y no es malo que les griten, o no identifican el daño que les hace la violencia que puede percibir en su relación y su vínculo”, indicó.

¿Qué hacer si soy víctima de violencia doméstica? Copiado!

El especialista recomienda que si no siente la disposición de denunciar o si no tiene claro si está en situación de violencia, es importante buscar apoyo psicológico de acuerdo a sus necesidades. La mayoría de consultas psicológicas son pagas, pero hay otras alternativas a las que se puede acceder cuando no existen los recursos suficientes.

“Existen opciones como el Instituto WEM, que brinda grupos de terapia y acompañamiento; hay una línea de apoyo para hombres que es el 911 al que cualquier varón puede acceder, incluso sin tener saldo en su teléfono, solo tiene que pedir que se le comunique con la línea de apoyo para hombres”, aseguró el psicólogo del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

También el Colegio de Profesionales en Psicología mantiene una línea telefónica en donde se brinda atención a nivel general, pero si ya se requiere más intervención y hay una necesidad directa se puede acceder a sus recursos. Además, hay varias academias, como la Universidad de Costa Rica y algunos centros de estudio privados que tienen servicios gratuitos o de bajo costo.

“Desgraciadamente, en términos de violencia, los hombres son protagonistas en casi todos los elementos, a excepción de violencia doméstica (...) En Costa Rica casi el 90% de los suicidios son realizados por hombres y mucho de eso tiene que ver con la violencia que reciben en general, del sistema, las cargas que se les imponen, las situaciones de pareja que están viviendo y que se vinculan con su paternidad”, enfatizó.