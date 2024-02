Imputado por manejar borracho y asesinar ciclista admite su culpa: ‘Siento mucho arrepentimiento’

Hace tres años, un hombre de apellidos Amador Ramírez fue arrestado como sospechoso de manejar borracho y asesinar a José Ricardo Carmona Mora, de 38 años, quien viajaba en bicicleta a un kilómetro del “puente negro”, en Orosi de Paraíso, Cartago.

La mañana de este lunes, Amador, de 26 años, admitió haber cometido los hechos y afirmó estar arrepentido en el primer día del juicio por homicidio culposo en el Tribunal Penal de Cartago.

“En el proceso nunca me he opuesto y he sido responsable de todo lo que se me acusa. Siento mucho arrepentimiento durante estos tres años pensando en esta situación”.

“Me he intentado derrumbar, pero debo estar abierto a lo que viene conmigo. A los padres y familiares les pido una disculpa, nunca los he buscado porque me da miedo a la reacción. Estoy anuente a lo que vaya a pasar”, declaró el imputado ante los jueces Alejandra Rojas Calvo, Christopher Durán Solano y Jenny Almendariz Solís.

El Tribunal está compuesto por las juezas Alejandra Rojas Calvo y Jenny Almendariz Solís, y el juez Christopher Durán Solano. Foto: Keyna Calderón.

En el transcurso del interrogatorio, Amador afirmó tener recuerdos tenues de los hechos ocurridos el 21 de febrero del 2021, cerca de las 3 p. m.

Narró que había salido a pasear a Orosi y volvió a su casa bajo los efectos del alcohol, junto a dos amigos, manejando un Hyundai Accent color negro, que al parecer le pertenecía a un hombre de apellidos Vargas Ledezma, quien es codemandado en una acción civil por ¢300 millones, porque iba a traspasarle el carro a Amador, pero en aquel momento no se había concretado el mismo.

Aseguró no haber visto a Amador luego de atropellarlo. “Me asusté mucho y luego impacté el poste”, contó. Todo sucedió muy rápido, desde la prueba de alcoholemia hasta su arresto, mientras las personas a su alrededor lo increpaban y grababan. Se percató de la gravedad de lo que hizo cuando estaba en la celda, donde le dijeron que el hombre que atropelló había muerto.

Una patrulla de Fuerza Pública ya los había detenido antes del accidente, en el centro de Orosi, pero otra persona, quien Amador dijo no recordar bien, recuperó el vehículo. Luego, el ahora imputado lo volvió a conducir y provocó el atropello.

“He mejorado la vida que llevaba, anduve un poco descarrilado en fiestas, era desobediente aunque trabajaba para ayudar en la casa y solventar mis gastos. Después del accidente retomé mis estudios y estuve hasta en la Universidad”, agregó el hombre de 26 años, quien estuvo bajo arresto domicilario como medida cautelar.

Aunque Amador admitió los hechos acusados, no pudo someterse a un procedimiento abreviado para evitar el juicio, porque los papás de Carmona Mora se negaron.

Luego declaró el oficial de Fuerza Pública en Orosi, José Antonio Álvarez, quien conducía la patrulla el día de los hechos. Él recordó que el jefe distrital, de apellido Umaña, se bajó donde estaba el fallecido y les indicó a él y a otro compañero que continuaran porque había un carro a los 300 metros que atropelló al ciclista.

El policía vio a Amador sentado en la tapa del motor, y los vecinos le alertaron que dos más venían con él y se dieron a la fuga, pero se lograron detener cerca.

“Estaba en estado de ebriedad, lo supe porque tenía los ojos rojos, la forma de hablar, se alteró y no quería que le pusiéramos las esposas y nos costó meterlo al cajón, el olor sí era excesivo”, recordó Álvarez.