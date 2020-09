“De momento ningún paco se va a matar. Nadie a mandado plata para matar a ningún oficial. Simplemente si hay platica y bastante claro pero toda esa platica está destinada para la jupa de los investigadores que quisieron jugar de artistas, haciéndonos injusticia (...) Para cualquiera que quiera jugar de héroe para eso si hay platica y bastante. Todo el mundo sabe cómo está la vuelta (...) A mí no me van a cazar nunca, puedo mandar a quien sea a matar, no me interesa, me han visto cómo es la vuelta