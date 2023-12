Exdiputado Célimo Guido condenado por difamar a Michael Soto

El exdiputado Célimo Guido Cruz (1998-2002) fue condenado el pasado 6 de diciembre por el Tribunal Penal de Pavas por un delito de difamación en perjuicio de Michael Soto Rojas, cuando este último ejercía como ministro de Seguridad Pública, en octubre del 2020.

La sentencia le impone a Célimo Guido el pago de 20 días multa, equivalentes a ¢10.000 en beneficio del Patronato de Construcción, Instalación y Adquisición de Bienes de Adaptación Social. Además, por concepto de acción civil resarcitoria, deberá pagar a Soto ¢1 millón por daño moral, además de que le corresponderá el pago de las costas de la querella y la acción civil resarcitoria, por ¢926.000.

Los hechos juzgados ocurrieron durante una conferencia de prensa convocada el 12 de octubre del 2020 por el Movimiento Rescate Nacional, durante protestas en contra de una negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, para mejorar las finanzas del Estado, afectadas por la pandemia de covid-19.

En esa conferencia, Guido, quien se identificaba como dirigente de Rescate Nacional, manifestó que había “una mafia organizada, bien pulida” en Casa Presidencial porque, según él, la Fuerza Pública tiene infiltrados en las protestas que se dejan arrestar a propósito para salir en la prensa.

Después, dijo que el ministro Michael Soto también estaba involucrado con la mafia. Sin embargo, no presentó pruebas al respecto ni dio motivos para respaldar su aseveración.

Esa misma noche, el entonces ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, anunció que iba a presentar una querella contra el exdiputado por haberlo involucrado con la mafia.

“Quiero decirle dos cosas en torno a lo que ha dicho este individuo por la conferencia que acaba de hacer y esto lo voy a separar de lo personal y de lo que está ocurriendo.

“Le doy 24 horas a Célimo Guido. Si no, lo voy a querellar, porque dice que yo estoy enredado con la mafia. Si en 24 horas no se retracta públicamente, lo voy a querellar. Esto lo separo de todo el conflicto, porque ya esto es una situación personal con el caballero”, dijo Soto en Noticias Repretel.

Este viernes, en declaraciones a La Nación, Célimo Guido aseguró que se trató de un juicio político. Además, precisó que no fue un fallo unánime del tribunal, pues uno de los jueces, Freddy Calderón, salvó el voto en lo que respecta a la responsabilidad penal endilgada al acusado. Agregó que está esperando la lectura integral de la sentencia, para apelarla.

Sostuvo que no lo van a silenciar con querellas y amenazas. “Además, soy un adulto mayor de 72 años, no tengo ni siquiera pensión del régimen no contributivo y le voy a ganar (en la apelación) y, si no le ganara, pues no pago (a Soto). Le puedo pagar los ¢10.000 al Poder Judicial, pero no le voy a pagar yo a Michael Soto; si quiere plata, que trabaje”, aseveró Guido.

LEA MÁS: Manifestantes de Rescate Nacional hieren a 11 policías frente a Casa Presidencial; 28 detenidos