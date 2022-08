Estos son los candidatos a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

El periodo de inscripción para ser candidato a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cerró este martes a las 4:30 p. m., y el Poder Judicial ya anunció quiénes son los aspirantes al cargo más alto en la institución.

Se trata de los siguientes magistrados:

-Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de Sala I (encargada de lo civil, contencioso administrativo, agrario y comercial) desde el 2014 y magistrado propietario desde 1999.

-Orlando Aguirre Gómez, presidente de Sala II (encargada de lo laboral y familiar) desde 1991 y magistrado propietario desde 1989.

-Roxana Chacón Artavia, magistrada propietaria de Sala II desde el 2018.

-Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte desde el 2019, presidenta de Sala III (Casación Penal) desde el 2020 y magistrada propietaria desde el 2018.

-Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de Sala Constitucional desde el 2013.

De izquierda a derecha: Luis Guillermo Rivas, Orlando Aguirre, Roxana Chacón, Patricia Solano y Luis Fernando Salazar.

La magistrada y presidenta interina, Patricia Solano, declaró que su idea como aspirante a presidenta es “impulsar una serie de estrategias para la planificación y el desarrollo, que nos permita un gobierno judicial de calidad, independiente, inclusivo y caracterizado por la mejora continua, transversalizando las acciones asertivas con la innovación en la tecnología de la información y el análisis de datos, para una verdadera mejora integral de administración judicial y de justicia”.

Por su parte, Luis Fernando Salazar afirmó que presentó su postulación “con el compromiso de liderar la construcción de un Poder Judicial más eficiente y rápido en la atención de los procesos de las y los usuarios, cercano a las comunidades, y fuerte en la defensa de la democracia y la institucionalidad”, y agregó que entre sus objetivos están el “impulso a los votos públicos y el lanzamiento de una nueva estrategia de comunicación, comprometida con la libertad de prensa”.

La Corte Plena inició el proceso de elección a inicios de mes, luego de que el 31 de julio terminara el periodo de cuatro años del magistrado constitucional Fernando Cruz.

En su discurso de informe de labores, Cruz admitió creer que “no vienen buenos tiempos para la independencia judicial”.

“Ojalá me equivoque. Quizás haya más habilidad y mejor trabajo de quien me suceda, ojalá sea así. Tal vez sean tiempos en que no sea suficiente el silencio prudente o calculado, quizás tengamos que alzar la voz con respeto y prudencia, para alzar la voz y no apostarle tanto al silencio”, había declarado Cruz.

Asimismo, el magistrado constitucional aseguró que la Ley de Empleo Público, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) y la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) representaban un “golpe serio a la independencia judicial”.

Fernando Cruz deja la presidencia de la Corte: ‘No vienen buenos tiempos para la independencia judicial’

En la sesión de Corte Plena del 1.° de agosto, luego de la despedida de Cruz, los altos jueces determinaron que este 16 de agosto finalizaría el periodo de inscripción. Asimismo, el 29 de agosto, en sesión extraordinaria y pública, a partir de las 8 a. m. será el debate entre los candidatos, así como la votación para determinar al nuevo jerarca.

Entre tanto, la Corte quedó presidida interinamente por la vicepresidenta Solano.