‘Ellas han robado plata y mercadería, no es la primera vez’, dicen empresarios de Tienda SYR sobre golpiza a empleadas

Propietarios de la Tienda SYR reconocen golpiza a empleadas Empresarios de origen asiático visitaron Multimedios y explicaron que no era la primera vez que las empleadas incurrían en robos.

Los propietarios de la Tienda SYR donde dos empleadas fueron golpeadas con palos por presuntamente robarse el dinero de la caja registradora, afirmaron que no era la primera vez que las trabajadoras incurrían en robos de ‘plata y mercadería’.

“Una de las dos empleadas es cajera y la otra acepta la mercadería y ellas han robado plata, mercadería, no es la primera vez, muchas veces. Nosotros les hemos dado esos casos a los policías, dan la vuelta y lo dejan, y ya estamos cansados de eso”, dijo uno de los hombres.

Estas aseveraciones constan en una entrevista concedida este miércoles por la noche a Multimedios Canal 8. Se trató de una conversación con identidad protegida en la que participan dos hombres, de origen asiático, uno de ellos habla en otro idioma y el otro traduce al español mientras explican que la grabación que surgió en las últimas horas es real y que no fue bueno el actuar que tuvieron con las colaboradoras.

Durante la entrevista, el periodista Gustavo Retana les pregunta si van a defenderse ante la autoridades judiciales alegando que efectivamente existió un robo, a lo que los extranjeros responden que ya se dieron cuenta de que no es la forma en que deben resolverse los problemas y que procedieron a ‘botar a los chinos que estaban en el local haciendo eso’.

“Antes de hacer la golpiza siempre hemos pedido ayuda a la policía para que nos ayuden a agarrar a los ladrones, cada vez que los buscamos nos dicen que no pueden hacer nada porque no son uno ni dos, son un montón (...) estamos cansados de que nos den esa respuesta”, alegó uno de ellos.

Los propietarios añadieron que les han dado oportunidades a las afectadas de decir la verdad pero ellas ‘nunca’ quisieron explicar cómo fueron los hechos; no obstante, cuentan con vídeos y material donde, según dicen, se les observa sustrayendo dinero y ropa de la tienda.

“A nosotros lo de redes sociales (campañas promoviendo de que no compren en la tienda) nos ha causado problemas (...) al momento de que los empleados entran a trabajar les hemos dicho que no nos gustan los ladrones y antes de pegarles siempre les dimos oportunidad de que nos dijeran la verdad para que no les pasara nada, pero nunca quisieron y por eso pasó eso”, relató.

De acuerdo con la Policía Municipal de San José, esa cadena de comercios registra antecedentes por agresión, amenazas y contaminación sónica. En febrero pasado, los oficiales atendieron una situación en uno de los locales de SYR, donde un habitante de calle había sido golpeado por trabajadores por presuntamente robarse unas prendas, según consignó Diario Extra al momento de los hechos.

Marcelo Solano, director de ese cuerpo policial, mencionó que otro de esos casos fue el de una activista social, cuyo nombre no trascendió, que aseguró a la policía haber sido amenazada su integridad física por haberle solicitado a los trabajadores de la tienda que bajaran el volumen.

Estos incidentes trascienden apenas unas horas después de que se conociera un video, divulgado por Telenoticias, y cuya veracidad fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde se observa a dos mujeres atacando con palos a dos víctimas, quienes están de rodillas y son observadas por otras personas.

Desde el sábado, La Nación informó sobre esta situación, tras recibir un boletín de la Policía Judicial en el que se precisaba que incluso a una de las muchachas, además de los golpes, también le cortaron el cabello. Todo ocurrió el 14 de agosto anterior, luego de que presuntamente el dueño del establecimiento las señalara por robarle dinero de la caja, Sin embargo, tras contar el dinero se dieron cuenta de que en realidad no habían sustraído nada.

Por estos hechos, el viernes pasado el OIJ detuvo una mujer de 25 años de apellidos Alvarado Dávila como sospechosa del delito de privación de libertad agravada, actualmente el Ministerio Público la investiga por ese mismo delito junto a un hombre apellidado Hu. A la mujer se le impuso firmar cada 15 días y no acercarse a las víctimas por cinco meses.