Defensores de Mélida Solís y Carlos Cerdas insisten en que se libere a empresarios por Caso Cochinilla

Audiencia Caso Cochinilla Carlos Cerdas gerente de MECO asitió al inicio de la aundiencia de medidas cautelares, mientras que Mélida Solís, pidió a sus abogados representarla y no asistirá. Foto: ARchvio/ Alber Marín. (Alber Marín)

Con el argumento de que han variado las condiciones iniciales por las que se ordenó prisión preventiva contra los empresarios Mélida Solís, dueña de la constructora H Solís, y Carlos Cerdas, gerente de la constructora Meco, sus defensores solicitaron este lunes el cambio de esa medida cautelar por otras menos gravosas en la causa que se les sigue por presunta malversación de fondos públicos, conocida como Caso Cochinilla.

La audiencia de apelación a la prórroga de medidas cautelares se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea desde este lunes con abogados de otras personas incluídas en la causa, contra las que también se dictaron medidas como firmar ante el Juzgado y no salir del país. Por su parte, los representantes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) insisten en que se mantengan las medidas dictadas, entre ellas la permanencia de los empresarios de MECO y H Solis tras las rejas.

Mélida Solís ingresó a prisión en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling, conocido como El Buen Pastor en San Rafael Arriba de Desamparados el 19 de julio del año pasado y tres días después correspondió el ingreso de Carlos Cerdas, al Centro de Atención Institucional San José, conocido como San Sebastián.

El asunto que los involucra se remonta al 14 de junio del año pasado cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron 57 allanamientos para detener a 30 personas por supuestos delitos cohecho, peculado, tráfico de influencias, malversación de fondos y otros relacionados con obras públicas, que habrían generado un déficit por ¢78.000 millones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entre el 2018 y el 2021, conocido como Caso Cochinilla.

Desde finales del año pasado la defensa de los empresarios sostiene que ese déficit en el Conavi no constituye un perjuicio económico a raíz del caso investigado y que se debe más bien a que no se hizo una transferencia de fondos del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Obras Ṕúblicas y Transportes, lo cual cambia el escenario inicial sobre la magnitud del daño, razón por la cual estiman que la prórroga de medidas impuesta carece de fundamentación.

“El tema fundamental está relacionado con algo que me parece muy grave y es que sigan en prisión preventiva por un supuesto daño que el mismo perito del OIJ estableció que no se había cometido. Se habla de haber causado un daño por ¢78.000 millones y eso no se le puede seguir atribuyendo a ninguna de las empresas, pues la misma exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señaló ante diputados que la recibieron en la Asamblea, que esos ¢78.000 millones eran el déficit presupuestario que tenía en Conavi para hacer frente a las obras que ejecutaba. Ese monto no tiene absolutamente nada que ver con el supuesto daño atribuido”, dijo Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís.

Los defensores de los empresarios proponen que se acepte una fianza por $3 millones que originalmente el Juzgado pedía a la empresaria Solís para garantizar su apego a la causa y de $5 millones a Carlos Cerdas, o bien otras medidas menos graves, como el monitoreo electrónico.

Como el juez designado originalmente es amigo del abogado Gatgens, se inhibió de la audiencia y hubo que sustituirlo por una jueza. Esa situación retrasó la respectiva conexión a la plataforma Teams, de modo que hasta las 10 a. m. comenzó la audiencia que estaba programada para iniciar a las 8:30 a. m. y que se extenderá toda esta semana.

Lo anterior, porque el primero de los abogados en exponer será Gatgens a la 1:30 p. m. de este lunes y luego hay unos 10 más conectados, así como la Fiscalía, de modo que se esperan múltiples ponencias en torno a la apelación contra la citada prórroga de medidas.

La empresaria Mélida Solís no asistirá a la audiencia, dado que por quebrantos de salud prefiere no exponerse a un eventual contagio por covid 19. El que sí asiste personalmente es el gerente de Meco, Carlos Cerdas.