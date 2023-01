Damaris Vargas, nueva vicepresidenta de la Corte: ‘El Poder Judicial no puede trabajar solo’

Tras ser la única en postularse y con apoyo de todos los magistrados, Damaris Vargas Vásquez se convirtió la mañana de este lunes en la nueva vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupará durante los próximos dos años.

Vargas, quien es magistrada de Sala Primera y tiene poco más de 33 años en el Poder Judicial, es licenciada en Derecho y notaria pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), especialista en derecho agrario, graduada de honor del Programa de Especialidades de Posgrado en Derecho de la UCR, así como especialista en justicia constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha.

Asimismo, cuenta con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y una especialidad en administración de proyectos, ambos títulos obtenidos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).

En una entrevista con La Nación, la magistrada de 55 años contó sus principales objetivos como vicepresidenta y los principales retos que enfrentan los tribunales del país.

Damaris Vargas ya fungió como presidenta este lunes, pues discutieron un asunto en el que el presidente Orlando Aguirre estaba inhibido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

–¿En qué momento decide postularse como vicepresidenta y qué la motivó?

La motivación viene de muchos años, porque a mí me encanta el tema gerencial. He tenido formación en eso gracias a Dios y entonces siempre he querido servir al Poder Judicial de la mejor manera posible, y poner al servicio del Poder Judicial y del país mi formación en gerencia y en administración de proyectos. Siempre he pensado que hay que usar diferentes espacios en los cuales uno pueda proyectarse y sobre todo servir a la institución para que día con día mejoremos.

–¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades de la Corte Plena?

En mi condición de vicepresidenta de la Corte, yo tengo que formar equipo con el señor presidente, que es el doctor Orlando Aguirre Gómez, con quien he tenido una excelente relación y hemos trabajado mucho, sobre todo en el Consejo de la Judicatura.

Mis proyectos institucionales ya los he venido desarrollando y seguiré con esa misma línea, y por supuesto, apoyar al señor presidente de la Corte en sus proyectos institucionales. El mayor tema que a nosotros nos aqueja es el de la mora judicial, tenemos que atacar eso de cualquier manera y tenemos iniciativas extraordinarias. Por ejemplo, ya estamos implementando lo que es inteligencia artificial en los procesos cobratorios, en los procesos civiles y estamos trabajando en rediseño de los despachos en las distintas materias.

Otro tema fundamental es la seguridad ciudadana, que para mí es alarmante los datos que por lo menos me facilitó el jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), él me decía ayer que este es el mes en la historia de Costa Rica en que ha habido más homicidios, es decir, se registran, en enero del 2023, 73 homicidios y falta hoy y mañana.

Nosotros tenemos que enfocarnos en ofrecerle seguridad a la ciudadanía, desde las competencias del Poder Judicial, desde las competencias de la judicatura, del Ministerio Público, del OIJ y de la Defensa Pública, y en esto no estamos solos. El Poder Judicial no puede trabajar solo y el Ejecutivo tampoco, ni la Asamblea Legislativa, tenemos que crear sinergias, concertar acciones cada quien dentro de sus competencias.

–Se ha hablado mucho de la independencia judicial últimamente, la semana pasada la Corte discutió un proyecto de reforma constitucional sobre la forma de elección de magistrados, el presidente Rodrigo Chaves dijo que buscará usar la Procuraduría como órgano acusador. ¿Cuál es su postura con respecto a estas propuestas?

Mi posición es de respeto absoluto a las diferentes competencias que tiene la presidencia de la República, que tiene la Asamblea Legislativa en la aprobación de proyectos de ley, y el Poder Judicial tiene que circunscribirse a lo que es su competencia, que es administración de Justicia, y en mi caso es de respeto absoluto a la independencia de que goza la Fiscalía General, de manera tal que mi respaldo y mi apoyo a las decisiones que toma el señor fiscal general (Carlo Díaz), porque son parte de sus competencias y su independencia.

–¿Cuáles cree usted que son los retos que está enfrentando Sala Primera? ¿Cómo se deben atender?

La Sala Primera quizás no se escucha tanto porque la cara del Poder Judicial, normalmente y lamentablemente, son los delitos. La Sala Primera tiene una trascendencia fundamental porque la mayor cantidad de asuntos estadísticos que se reportan en la sala son contenciosos administrativos, y en los contenciosos siempre está el Estado de por medio, de manera tal que uno a uno de esos procesos están vinculados con el accionar eficiente del Estado.

Aunque no salga mucho en las noticias, nosotros estamos trabajando en eso día con día, de todas maneras yo creo que no sería un tema de salas porque nosotros, viéndonos como magistradas o magistrados aislados, somos insuficientes para emprender todas las metas y objetivos que tiene la institución, sino que tenemos que trabajar como un equipo, definitivamente.

–¿Oficialmente como Vicepresidenta, cuáles fueron sus tareas iniciales?

Ya hoy me tocó sustituir el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en la sesión de Corte Plena para atender un asunto en que él estaba inhibido, es decir, yo tengo que atender ante las ausencias del señor presidente, y me ha pedido también que asuma las sesiones del Consejo Superior de los martes, el Consejo Superior es el órgano administrativo del Poder Judicial que sesiona todos los martes y todos los jueves. Él me pidió que yo atienda las sesiones de los martes y él atiende las sesiones de los jueves. Entre otras funciones que el señor presidente tenga en mente asignarme, yo estoy en plena disposición de apoyar.