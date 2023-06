Chofer sospechoso de empujar y matar a pasajero de bus queda libre

Un chofer de autobús de la línea San José - Mozotal, quien es el sospechoso del homicidio de un hombre de 62 años, con quien tuvo un altercado el pasado domingo, lo empujó por las gradas del bus, se cayó y murió, quedó libre luego de ser detenido por el crimen.

La decisión fue tomada por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José en Goicoechea, luego de que se determinara que por el momento, el imputado de apellidos Ramírez Mendoza, de 60 años, puede mantenerse apegado al proceso sin necesidad de cumplir medidas cautelares.

“Debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar más detalles, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Adulto mayor fallece después de tener una pelea con un chofer de bus

El hecho por el cual se investiga al conductor del bus ocurrió el domingo 25 de junio, en el centro de Guadalupe, cuando él tuvo una discusión con un pasajero de la unidad identificado como Alejandro Rivera Fernández, de 62 años, a quien empujó por las gradas del bus porque supuestamente no quiso pagarle el pasaje.

Según se aprecia en un video que circuló en redes sociales, Rivera le dice al chofer “¿por qué me golpeas?, ¿no te estoy echando el pasaje?”, a lo que el conductor responde, “estás borracho”. Para ese momento, el transportista ya se había levantado de su silla y empuja al hombre fuera del autobús, en medio de las exclamaciones de varias mujeres consternadas.

Inmediatamente el conductor continúo el viaje, pero las pasajeras le dijeron que se esperara ya que “el señor estaba mal”, se detuvo unos segundos y posteriormente continuó mientras los usuarios le reclamaban la acción de violencia contra el señor.

En la grabación se escucha donde Ramírez insiste en que el señor estaba tomado. “Eso no le da derecho de tratar mal a nadie mae, eso no le da derecho a tratarlo mal, él también es un ser humano. Usted no tiene que agarrar a nadie a golpes”, lo espeta una pasajera; mientras que otra le dice, “si quería el pasaje yo se lo hubiera dado”.

Al final del video, de casi dos minutos, solo se escucha a Ramírez decir: “estoy cansado”.

Alejandro Rivera murió la noche del pasado domingo, luego de que un chofer de bus lo empujara por las gradas, se cayera y se golpeara la cabeza.

Tres hijos del fallecido en entrevista con La Nación, lo describieron como un hombre servicial, que cuidaba y lavaba carros al costado oeste del parque de Guadalupe y hacía mandados para ganarse el alimento.

“Espero justicia, porque la muerte de mi papá no se va a quedar así, mi papá era un adulto mayor, él estaba enfermo de cáncer y hace poco lo atropelló un carro, de hecho andaba la pierna lastimada, no podía ni caminar. Y quiero aclarar un dato, él no estaba borracho, en el accidente del carro perdió la plancha dental y por eso hablaba así”, reclamó su hija Alejandra Rivera.