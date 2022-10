Caso de María José Calvo: Fiscalía apela sentencia que absolvió al sospechoso de matar y quemar a su novia

La Fiscalía apeló la sentencia emitida en setiembre por el Tribunal Penal de Desamparados que absolvió por dudas a un sujeto de apellidos Taracena Echeverría, acusado de matar y quemar a su novia, María José Calvo, de 26 años, en noviembre del 2020.

De acuerdo con el departamento de prensa del Ministerio Público, la apelación fue presentada el lunes 24 de octubre. “Ahora la Fiscalía se encuentra a la espera de que el Tribunal de Apelaciones de Sentencia conozca la posición del despacho y emita una resolución al respecto”, explicó la entidad.

A finales de setiembre pasado, durante el debate por este caso, la Fiscalía había solicitado 45 años de cárcel contra Taracena, tras acusarlo de homicidio calificado y de incendio provocado, pues, según el fiscal, la pareja vivió una espiral de violencia doméstica que culminó con la muerte de la joven.

Sin embargo, para la jueza Lennis Astúa Garro y sus colegas Manuel Rivera Solano y Luis Venegas Marín, quien presidió el contradictorio, no fue posible probar los hechos y se ordenó liberar al sospechoso.

“Este Tribunal, por unanimidad de los votos emitidos y en aplicación del principio de indubio pro reo, absuelve de toda pena y responsabilidad al imputado por un delito de feminicidio y un delito de incendio que, en perjuicio de María José Calvo Echeverría, se le venían atribuyendo”, dice el fallo.

Tribunal absolvió a sospechoso de matar a novia y de incendiar casa en Desamparados

Se ordena el cese de cualquier medida cautelar, gravamen, anotación o similar que se hubieren dictado contra el imputado con ocasión de este proceso.

La Nación consultó sobre las gestiones de apelación desde el pasado 18 de octubre; no obstante, la Fiscalía respondió hasta este 25 de octubre, con un comunicado de prensa.

El crimen Copiado!

Los hechos por los que Taracena, de 22 años, fue acusado ocurrieron el 16 de noviembre del 2020, cuando presuntamente él y Calvo llegaron a una vivienda en La Capri, Desamparados.

Según las investigaciones, el sujeto le habría disparado en la cabeza a la joven como parte de una venganza por un asalto que sufrió anteriormente, y que habría sido planeado por la propia Calvo, para cobrarse las agresiones que sufría en su relación.

Feminicidio de María José Calvo: Novio la mató y le prendió fuego en venganza por robo, dice Fiscalía

Al día siguiente, y para tratar de ocultar el crimen, Taracena regresó cerca de las 4 p. m. y provocó el incendio que destapó el homicidio, pues cuando los bomberos controlaron las llamas y efectuaron la revisión de protocolo, ubicaron el cuerpo de la mujer en la segunda planta del inmueble.

Una vez trasladado a la Morgue Judicial y sometido a la autopsia, el cuerpo de Calvo confirmó que la muerte no ocurrió por el incendio. “Este hecho no es una circunstancia de orden casual, es decir, que el fallecimiento no ocurrió como consecuencia del incendio (...). La autopsia que se le practicó al cuerpo, luego del levantamiento, determinó que la víctima presentaba un impacto de bala en cabeza”, comentó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza.

María José Calvo Valverde falleció el 16 de noviembre del 2020 luego de recibir un impacto de bala en la cabeza.

Espinoza también aseveró, en ese entonces, que a pesar de las circunstancias, la Policía Judicial logró compilar las pruebas razonables y suficientes para establecer que Taracena es, probablemente, el responsable del homicidio de la joven. La Fiscalía también vinculó al sujeto con la sustracción del carro de Calvo.

El 18 de noviembre del 2020, dos días después del homicidio, el sujeto fue detenido en vía pública de Tibás, en San José.

Caso de María José Calvo: Sospechoso del crimen buscó a la joven hace 22 días para retomar relación