Hemos encontrado equipos de pesca y la embarcación está a la par y no hay más barcos alrededor, pero el equipo no está pegado a la lancha. Nosotros defendemos la tesis de que nos digan que ese equipo no es de ellos. Hay un sector de la isla donde los barcos instalan los equipos, se van y por la dinámica de las corrientes esperan el momento en que los equipos salen.