Tormenta tropical Bonnie: Fenómeno salió de Costa Rica hacia el lago de Nicaragua

3:00 a. m. Bonnie se encuentra sobre el lago de Nicaragua

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó a las 3 a. m. de este sábado que la tormenta tropical Bonnie se encuentra sobre el lago de Nicaragua, a unos 85 km al norte de Liberia. Los vientos máximos sostenidos del fenómeno continúan disminuyendo: a las 8:30 p. m. eran de 85 km/h, a medianoche de 75 m/h y esta madrugada de 65 km/h.

Asimismo, se redujo la velocidad de avance del fenómeno hacia el oeste de Nicaragua, que pasó de 26 km/h a 22 km/h. El centro prevé que este número continúe disminuyendo gradualmente.

“En la trayectoria pronosticada, Bonnie cruzará el lago Nicaragua durante las próximas horas y emergerá sobre el océano Pacífico oriental más tarde esta mañana. Bonnie luego se moverá mar adentro pero paralelo a costas de El Salvador, Guatemala y el sur de México desde hoy hasta el martes”, informó el instituto norteamericano.

La tormenta tropical se fortalecerá una vez emerja sobre el Pacífico oriental este sábado. Se espera que las lluvias relacionadas con el fenómeno se prolonguen.

Según información del Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical Bonnie aún tendrá impacto sobre la parte norte de Guanacaste.

12:20 a. m. Disminuye velocidad de vientos máximos de tormenta tropical Bonnie Copiado!

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó a la medianoche sobre la reducción en la velocidad de los vientos máximos de la tormenta tropical Bonnie. El fenómeno tocó suelo costarricense a las 8:30 p. m. de este viernes con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), no obstante, en las últimas tres horas se redujo a 75 km/h.

El centro de la tormenta se encuentra tierra adentro, a lo largo de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. El centro especializado añadió que aunque Bonnie se mueve hacia el oeste a una velocidad de 26 km/h, se espera una disminución gradual este sábado.

“En la trayectoria pronosticada, Bonnie atravesará el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica durante las próximas horas y emergerá sobre el este del océano Pacífico más tarde esta mañana. Bonnie luego se moverá mar adentro, pero en paralelo a las costas de El Salvador, Guatemala y el sur de México desde hoy hasta el lunes”, detalló el Centro Nacional de Huracanes.

Añadió que “es probable que (Bonnie) se debilite más durante las próximas horas mientras el centro cruza Nicaragua y Costa Rica. Se pronostica que la tormenta se volverá a intensificar sobre el Pacífico oriental a partir de hoy y continuará hasta el lunes”.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que las lluvias asociadas a Bonnie continuarán concentrándose al norte del país. Prevén que persistan a lo largo de la madrugada.

El Centro Nacional de Huracanes detalló la trayectoria que se espera siga Bonnie durante los próximos tres días. (Centro Nacional de Huracanes)

11:15 p. m. Bonnie es el cuarto ciclón tropical que ingresa a suelo costarricense Copiado!

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó la noche de este viernes que la tormenta tropical Bonnie ingresó a suelo costarricense por la isla Portillo (isla Calero), en Pococí, a las 8:30 p. m, en el Caribe norte del país. Bonnie es en el cuarto ciclón tropical que ingresa al país desde que se tienen registros.

El IMN detalló que el caso más reciente fue el huracán Otto, que azotó la zona norte del país en noviembre de 2016.

De esta forma, según los registros del instituto, desde 1887 han ingresado al país una depresión tropical, dos tormentas tropicales y un huracán.

“A la velocidad actual, Bonnie podría tardar entre 9 y 12 horas en llegar al océano Pacífico, es decir, en la mañana del sábado. En caso de salir como tormenta tropical al Pacífico, la regla indica que se mantendrá su nombre original, tal como le pasó a Otto”, añadió el IMN.

Según información del Centro Nacional de Huracanes, Bonnie habría ingresado al país por la punta norte de la isla Portillo.

8:40 p. m. Tormenta tropical Bonnie ya tocó suelo costarricense Copiado!

Informes del Instituto Nacional de Huracanes, confirmaron que la tormenta tropical Bonnie tocó suelo costarricense este viernes a las 8:40 p .m, el fenómeno ingresó al país con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes reportó “condiciones de tormenta tropical y fuertes lluvias que se extienden a través de partes de Nicaragua y Costa Rica” y agrega que el fenómeno podría debilitarse al cruzar territorio continental y luego volver a fortalecerse cuando llegue a aguas del Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que, como se muestra en la imagen, a las 8:20 p. m. la tormenta tropical Bonnie mostraba un gran tamaño, con un diámetro aproximado de 1.000 kilómetros. El centro especializado añadió que “las bandas del sistema se encuentran mejor formadas hacia el norte de la formación”, como se puede apreciar.

Imagen satelital de la tormenta tropical Bonnie proporcionada por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Fuertes aguaceros esta noche en zona norte y el Caribe Copiado!

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó fuertes aguaceros esta noche en la zona norte, el Caribe y la parte norte de Guanacaste, se espera durante las próximas 24 horas con la entrada de la tormenta tropical Bonnie, montos alrededor de 100 a 200 milímetros, lo que equivale a un mes de lluvia en 18 horas.

En el Pacífico central y el Pacífico sur, también se esperan cantidad de lluvia entre los 100 milímetros, mientras que en el Valle Central se prevén aguaceros de variable intensidad, con montos entre 40-70 milímetros, los acumulados más altos serán en sectores montañosos.

“Conforme Bonnie se desplace por tierra, las lluvias se intensificarán a lo largo de lugares cercanos al río San Juan, tanto el Caribe norte (norte de la provincia de Limón y cantón de Sarapiquí) como la zona norte (Los Chiles, Upala, Guatuso)”.

Las autoridades recomiendan precaución por saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas en el Pacífico norte, central y zona norte, además, tomar prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de percibir fuertes ráfagas de viento y eventuales caídas de ramas de árboles, tendido eléctrico, entre otros. También, evitar exponerse a lugares abiertos donde la intensidad del viento sea intensa.

El IMN reportó que en las próximas horas caerá 200 mm de lluvia en 24 horas, mientras que durante un aguacero normal se registran apenas 30 mm en seis horas de lluvia. (Rafael Pacheco Granados)

440 centros educativos presentan afectaciones Copiado!

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó 440 centros educativos afectados por la cercanía de la tormenta tropical Bonnie a Costa Rica, las direcciones regionales de San Carlos, Coto y Desamparados son las que más daños registraron al cierre de la tarde de este viernes.

“San Carlos reportó 82 centros educativos, mientras que Coto y Desamparados tuvieron 44 incidentes cada una, también las direcciones regionales de Liberia, zona norte, Limón, San José Central, Sarapiquí, Santa Cruz y Térraba sufrieron afectaciones”, indicó Otto Vargas, director de comunicación del MEP.

Los deterioros incluyen afectaciones en techo, paredes, drenajes, mobiliario, comedores, aulas, oficinas administrativas y servicios básicos interrumpidos de agua y luz.

El MEP anunció el pasado jueves, la suspensión de clases en todo el país a partir de este viernes como una medida preventiva por la eventual llegada de la tormenta tropical, y su posible efecto en Costa Rica.

Aunque en un inicio se comunicó que las lecciones se suspendían el viernes después de las 12 m .d, horas después las autoridades se retractaron y decidieron cerrar todo el día tomando en cuenta los efectos que los aguaceros han provocado, en 183 centros educativos en días atrás.

“Esta suspensión está dirigida a los estudiantes, docentes y personal administrativo, excepto los de guardas seguridad, quienes deberán mantener ininterrumpidamente la seguridad y vigilancia de los centros educativos”, indicó la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

Precisamente este viernes, los estudiantes celebraban la fiesta de la alegría por la salida a vacaciones de 15 días, sin embargo, Müller invitó a las instituciones a festejar cuando retornen del receso.

Inundación en la escuela de barrio la Colina, en Limón, el pasado 27 de junio. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

Tormenta avanza más despacio y tocará tierra entre 8 p. m. y 9 p. m. Copiado!

La tormenta tropical Bonnie tocará tierra más tarde de lo previsto, porque redujo su velocidad de desplazamiento. La nueva proyección es que el ciclón ingrese a territorio continental entre las 8 p. m. y las 9 p. m. pues bajó de 32 kilómetros por hora (km/h) a 28 km/h. Además, hubo un ligero cambio en el rumbo, por lo que es posible que el ciclón cruce entre Bluefields de Nicaragua y barra del Colorado, en el Caribe norte costarricense. Viene con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

El Instituto Meteorológico Nacional estimó que las horas más críticas del fenómeno serán durante la noche y madrugada, cuando esté pasando comunidades del Caribe y la zona fronteriza norte, hasta salir por el Pacífico, hacia Nicaragua y Honduras.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, advirtió que no se puede bajar la guardia, pues el hecho de que no esté lloviendo con intensidad en las primeras horas de la noche no significa que se sobrestimó el posible impacto del ciclón.

1.500 evacuados para prevenir impacto de Bonnie Copiado!

En la nueva conferencia de prensa de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la institución, confirmó que, al final del día, se logró la evacuación de 1.531 personas que residen en zonas de alto riesgo de inundación o deslizamiento por el impacto de la tormenta tropical Bonnie. Entre otras localidades, se trata de vecinos de

La entidad precisó que, hasta las 6 p. m., se tenían 14 incidentes atendidos, 11 por inundación y tres por deslizamiento, en comunidades de San Carlos y San Ramón. Además, hay 15 albergues que ya tienen población.

En Barra del Colorado norte han estado sacando a los lugareños para llevarlos a un sitio seguro. Foto: MSP

Senasa recomienda identificar animales domésticos y mantener vacunas al día Copiado!

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), brindó recomendaciones a la población para el manejo de animales de compañía que se encuentren en zonas vulnerables ante la llegada de la tormenta tropical Bonnie.

Los animales de compañía deben estar identificados y con las tarjetas de vacunación al día, se aconseja contar con un kit que incluya correa, recipientes para alimento, agua potable, medicamentos que el animal requiera, alimento para 15 días, y movilizarlos a sitios seguros con algún familiar o en caso de que no sea posible trasladarlos a un albergue.

En el caso de los felinos y mascotas no tradicionales, se sugiere usar una transportadora o una funda de almohada doble. Los especialistas de Senasa advierten también que es preferible no dejar amarradas a las mascotas, ni encerradas en lugares de donde no puedan escapar.

“En la mayoría de los albergues se está permitiendo la permanencia de mascotas, no queremos generar que todos se lleven a las mascotas a los albergues, pero en caso de que no puedan dejarlas con un familiar ante una evacuación, la recomendación es informarle a los administradores del albergue con la coordinación de los comités municipales de emergencia, para que se diseñe un plan para colocar los animales en los albergues”, comentó el Doctor Luis Molina, encargado del Programa Nacional de Animales en Desastre de Senasa.

Molina agregó que los animales se mantienen a distancia y con correa, cada persona debe cuidarlos, las mascotas están alejadas de sus dueños, porque no se conoce su situación sanitaria “No sabemos si están vacunados o si tienen enfermedades, entonces por esa razón se deben tener separados de los humanos como entre ellos mismos”.

Por ahora no se reporta número de albergues habilitados o cantidad de animales que están siendo atendidos.

Animales rescatados de inundación en barra de Colorado, Limón en julio del 2021. Foto Reyner Montero.

Ruta a Limón por Vara blanca es solo para vehículos livianos Copiado!

Ante la insistencia de algunos conductores de carga pesada de viajar al Caribe por la ruta 126 Vara blanca, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes advirtió que ese camino solo está habilitado para tránsito liviano. La ruta 32, hacia Limón, tiene cierre indefinido desde el fin de semana pasado, antes de que en el país se sintieran los primeros efectos de la tormenta tropical Bonnie, pues las lluvias acumuladas provocaron enormes deslizamientos.

“Insistimos en respetar esta limitación de paso, para evitar tragedias y no provocar atrasos de hasta varias horas, por un vuelco o un choque. Los camiones pesados pueden y deben utilizar la ruta 10 entre Turrialba y Siquirres, actualmente habilitada. De igual manera, pueden viajar por la nueva carretera Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper, que une Sarapiquí con San Carlos y de ahí seguir hacia Zarcero, por ejemplo”, explicó Felipe Venegas Vargas, jefe de Operaciones Policiales en un comunicado.

La carretera Braulio Carrillo está cerrada desde el fin de semana anterior producto de enormes deslizamientos. (Reiner Montero, corresponsal)

Alcaldes de Cañas, Upala y Siquirres desarrollan acciones para atender cantones en alerta roja Copiado!

Los alcaldes de Cañas, Upala y Siquirres, cantones en alerta roja, mantienen acciones preventivas con la llegada de la tormenta tropical Bonnie a suelo costarricense.

“Tenemos siete albergues con suministros y dos que estamos trabajando, en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Upala y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Upala también, estamos revisando alcantarillas para mejorar el sistema de alcantarillado para evitar inundaciones en las comunidades más sensibles, hay buses que van a estar disponibles para las personas de distritos lejanos puedan desplazarse a los albergues”, mencionó Yamileth López, alcaldesa de Upala.

Por su parte, Griselda Vargas, alcaldesa de Cañas, informó que desde la una de la tarde se realizó una evacuación preventiva en las zonas vulnerables como Bebedero, Corobicí, Santa Isabel arriba y abajo, el Vergel, entre otras comunidades que serán evacuadas al centro de Cañas donde actualmente hay ocho albergues disponibles.

El Comité municipal de Siquirres, evacúa a más de 150 personas durante la alerta roja. “En este momento el comité municipal de emergencias se mantiene activo en el traslado de personas de las comunidades de Barra de Parismina y Pacuare para ubicarlas en el albergue del Colegio Técnico Profesional de Siquirres”, precisó Mangell Mc Lean alcalde de ese cantón.

Jacó habilita seis albergues en caso de emergencia por la tormenta Bonnie Copiado!

El Comité Municipal de Emergencias de Garabito, mantiene listos seis albergues en el cantón puntarenense en caso de emergencia tras el avance de la tormenta tropical Bonnie que se espera ingrese en las próximas horas al país.

Desde el pasado miércoles se analizan las acciones para la atención de las posibles emergencias como albergues, suministros de comida, agua, colchones, cobijas, acciones preventivas de limpieza de alcantarillas, entre otros.

Los albergues que se espera habilitar son el Salón Comunal Lagunillas, Escuela de Tárcoles, Escuela de Quebrada de Ganado, Salón Comunal de Herradura, Escuela de Jacó y Salón Comunal de Quebrada Amarilla.

Alimentos y suministros llegaron a Garabito, Puntarenas para seis albergues que se planean habilitar en caso de emergencia. (Cortesía: Comité local de Garabito)

12:40 p. m. en barra de Tortuguero ya llueve torrencialmente Copiado!

Poco después del mediodía un aguacero torrencial se reporta en la barra del Tortuguero, que será una de las comunidades más afectadas por la llegada de la tormenta tropical Bonnie. Según se aprecia en videos recientes, además de la intensa lluvia, hay vientos intensos que arrastran objetos pequeños.

Desde la mañana, la Comisión Nacional de Emergencias anunció la evacuación de poblaciones en las barras del Caribe. A las 11 a. m. unas 300 personas estaban saliendo desde el muelle de La Pavona, sobre el río La Suerte, que precisamente comunica con barra de Tortuguero. Maryuri Alpízar es una de las vecinas que evacuó, aunque preocupada por dejar sus pertenencias solas. Aseguró que desde ayer los vientos empezaron a aumentar, lo mismo que los aguaceros.

La Municipalidad de Cariari, en coordinación con la CNE, dispuso que boteros privados así como empresas turísticas aportaran sus embarcaciones para sacar a las personas de barra del Tortuguero, así como de barra del Colorado, para transportarlos a los muelles de Puerto lindo y Pavón, para ser distribuidos en diferentes albergues tanto en Cariari de Pococí como en Campo Cinco de Cariari.

Por su parte, personal de las municipalidades de Siquirres y Matina también desarrollan evacuaciones vía acuática desde las 11 de la mañana desde las comunidades de barra de Parismina, barra Pacuare y barra de Matina hasta los albergues en las comunidades de Siquirres.

CNE extiende alerta roja en 15 cantones del país Copiado!

Al mediodía de este viernes la CNE anunció que los cantones cartagineses de Turrialba, Alvarado y Jiménez se unen a los otros 12 que están en alerta roja por el impacto de la tormenta tropical Bonnie.

La lista la completan Liberia, La Cruz, Los Chiles, Guatuso, Upala, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Guácimo, Pococí, Siquirres y Matina, bajo el principio de salvaguardar la vida humana.

El Caribe sur está en alerta amarilla y el resto del país en alerta naranja. En todos los casos, la Comisión Nacional de Emergencias urge a la población a estar pendiente de las condiciones climáticas y evacuar de inmediato si hay riesgo de inundación o se vive cerca de cerros o montes empinados.

Al mediodía de este viernes la CNE anunció que los cantones cartagineses de Turrialba, Alvarado y Jiménez se unen a los otros 12 que están en alerta roja. Imagen: CNE.

Minae cierra Áreas Silvestres Protegidas ante riesgo de caída de árboles, fuertes vientos o inundación Copiado!

Ante los riesgos de inundación, caída de ramas y árboles, posibles afectaciones en caminos, puentes y tendido eléctrico por la llegada de la tormenta tropical Bonnie, el Ministerio de Ambiente y Energía dispuso cerrar 25 Áreas Protegidas que permiten la visitación desde este viernes y hasta el 3 de julio.

Parques Nacionales: Poás, Braulio Carrillo, Marino Las Baulas - sector humedal Tamarindo, Barra Honda, Tortuguero, Rincón de la Vieja, Santa Rosa, Tenorio, Palo Verde, Arenal, Chirripó, Internacional La Amistad, Cahuita y Barbilla.

Reservas: Forestal de Grecia, Natural Absoluta Cabo Blanco y Biológica Hitoy Cerere

Refugios de Vida Silvestre: Camaronal, Iguanita, Cipanci, Mixto Curu, Bahia Junquillal y Gandoca Manzanillo

Zona Protectora Monte Alto

Estación Experimental Forestal Horizontes

Quienes ya hayan pagado el ingreso a algún Parque Nacional, se les reprogramarán sus visitas. “En los casos de ventas de entradas o reservaciones en línea por medio de los concesionarios y terceros, dedicados a turismo, desde ya los directores de las diferentes Áreas de Conservación están comunicando las medidas y coordinando la manera de proceder.

“En el caso del Parque Nacional Chirripó, se procederá a realizar el reintegro del dinero a aquellos usuarios quienes contaban con una reservación para los días de cierre. Para tramitar la cancelación de su reserva y reintegro del dinero el turista debe enviar una solicitud escaneada y en pdf al correo reservaciones.chirripo@sinac.go.cr, con la fecha, nombre completo del solicitante, dirigido a la administración del Parque Nacional Chirripó, código de reserva, motivo de la cancelación, número de cuenta IBAN del usuario quien realizó la reserva en el sistema, correo para notificar y firmada”, agregó el despacho ministerial.

Quienes tuvieran reserva este fin de semana en Chirripó, se les reintegrará el pago realizado. Foto: Bomberos

CNE extiende evacuaciones Copiado!

En un nuevo corte de la atención ante la llegada de la tormenta tropical Bonnie, la Comisión Nacional de Emergencias anunció que continúan las evacuaciones preventivas en San Carlos, Upala, Guatuso, también en Ujarrás de Buenos Aires, Cañas y en las barras en Caribe norte.

Alejandro Picado, presidente de la entidad, indicó que el Centro de Operaciones de Emergencia trabaja ya en jornada continua, monitoreando el fenómeno y coordinando que la asistencia humanitaria y el aprovisionamiento llegue a los sitios más vulnerables.

La CNE ya envió provisiones para atender albergues en Sarapiquí, el Saíno y Cureñita, en la zona norte del país. Foto CNE

Centro Nacional de Huracanes advierte sobre máximos de lluvia e inundaciones Copiado!

El más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advierte sobre el riesgo de intensas lluvias, inundaciones y aludes en Costa Rica y Nicaragua por el impacto, esta noche, de la tormenta tropical Bonnie.

En este momento, 10:44 a. m. el ciclón se ubica 315 kilómetros al este sureste de Bluefields, Nicaragua con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Avanza a 31 kilómetros por hora.

Para Nicaragua y Costa Rica se esperan acumulados de lluvia de entre 4 a 8 pulgadas, y en algunos puntos localizados de hasta 12 pulgadas. “Se espera que las lluvias provoquen inundaciones repentinas que pongan en peligro la vida y deslizamientos de tierra”, advierte.

Evacuación realizada con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública en Los Chiles. (MSP)

Poder Judicial cierra despachos judiciales Copiado!

El Consejo Superior, ante la llegada al país de la tormenta tropical Bonnie, ordena suspender las operaciones en los despachos de San Carlos, Upala, Los Chiles, La Cruz, Sarapiquí, Guatuso, Liberia, Guácimo, Pococí, Siquirres y Matina.

“Se debe de valorar la permanencia de personas detenidas en las celdas de los despachos judiciales según el riesgo, y en caso de requerirse traslados, coordinar lo correspondiente.

“Deben ubicarse lugares aptos, idóneos y adecuados, para la protección de los bienes de la institución, como son vehículos, equipos de cómputo, equipos de comunicación, entre otros, así como la documentación (expedientes y otros). En los casos donde existan plantas eléctricas portátiles, deben estar preparadas para entrar a funcionar en cualquier momento”, agrega la circular 121-2022.

Parque de Diversiones cierra sus puertas viernes y sábado Copiado!

El Parque de Diversiones, ubicado en la Uruca, San José, decidió cerrar sus puertas este viernes y sábado, en acatamiento a sus protocolos de seguridad y ante el inminente embate de la tormenta tropical Bonnie.

“En espera de que las condiciones climáticas mejoren y las autoridades correspondientes confirmen la finalización de los efectos provocados por el fenómeno natural, Parque Diversiones reabrirá sus puertas con normalidad a partir del domingo 03 de julio en su horario habitual de 9 a. m. a 5 p. m. Las personas que hayan adquirido productos de Parque para estas fechas, se les informa que podrán ser utilizados entre los días del 03 al 10 de julio”.

Para consultas e información se habilitó la línea 2242-9201 este viernes hasta el mediodía, también disponible el correo info@parquediversiones.com y las redes oficiales de Parque Diversiones.

Si las condiciones climáticas lo permiten, el Parque de Diversiones reabrirá el próximo domingo. (Eduardo Vega Arguijo)

ICE cierra sedes en zonas propensas a fuertes lluvias por Bonnie Copiado!

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cerró este viernes 17 agencias de electricidad y telecomunicaciones de manera preventiva ante el paso de la tormenta tropical Bonnie, ubicadas en las zonas con alerta de riesgo.

“Grupo ICE mantiene una estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para conocer la evolución del fenómeno climatológico, y comunicará oportunamente cualquier acción adicional. Los equipos de atención de averías operan con normalidad y han sido reforzados para atender en el menor tiempo posible las eventuales incidencias en los servicios”, agrega un comunicado de la entidad.

Las agencias cerradas son: Siquirres, Batán, Tortuguero, Guácimo, Guápiles, Quizatlán (Guápiles), Cariari, Puerto Viejo de Sarapiquí, Aguas Zarcas, Ciudad Quesada, Ciudad Quesada 2, Fortuna, Río Frío, Los Chiles, Guatuso, Upala y Tablillas.

Los equipos de atención de averías fueron reforzados por el ICE ante la eventualidad de que, por los fuertes vientos, se interrumpan los servicios de electricidad y telecomunicaciones. (Rafael Pacheco Granados)

Los reportes de averías se pueden realizar en los siguientes canales:

Electricidad: 1026, 8000–ICELEC (8000–423532), 800-ENERGÍA (800-3637442), Chat en www.grupoice.com y el 8000–ADULTO (8000–238586) para mayores de 65 años.

Telecomunicaciones: 1119 para clientes residenciales y pymes y 800-SOPORTE para clientes empresariales.

Vuelos internacionales podrían sufrir demoras o cancelaciones Copiado!

Si usted tiene programado un vuelo internacional para este viernes y sábado, manténgase en contacto con la aerolínea respectiva, pues las posiblidades de demoras y cancelación de vuelos son muy altas ante el paso de la tormenta tropical Bonnie por territorio costarricense.

Por ejemplo, el aeropuerto internacional Daniel Oduber operó esta mañana con normalidad. No obstante, se mantiene en comunicación permanente con la Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Meteorológico Nacional para cualquier eventualidad. A los pasajeros les solicita visitar la página www.guanacasteairport.com y las redes de Facebook y Twitter para conocer status de vuelos antes de llegar a la terminal.

En un comunicado de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Miranda, subdirector de Aviación Civil, explicó que los aeropuertos internacionales trabajan aplicando mínimos meteorológicos que permiten la operación segura de despegues y aterrizajes. A nivel de aeródromos, Miranda comentó que se giraron instrucciones a los dueños de aeronaves, para que mantengan doblemente calzados los neumáticos de sus avionetas y que en caso de inundación o crecida de los ríos estos bienes no sufran daños.

“Los propietarios también deben asegurarse que ningún equipo quede suelto, para minimizar el riesgo de afectación. Miranda recalcó que las condiciones meteorológicas son muy variables y normales de la época lluviosa, por eso las terminales aéreas operan aplicando los reglamentos internacionales de aviación y haciendo uso de los instrumentos que permiten operaciones seguras cuando se alcanzan estos mínimos meteorólogos”, agregó.

CNE avanza en evacuaciones en Guanacaste y zona norte Copiado!

La Comisión Nacional de Emergencia, con el apoyo de los diversos cuerpos de socorro, está llevando a cabo evacuaciones en diferentes puntos del territorio, especialmente en Cañas, Guanacaste y en algunos sitios de San Carlos, como Boca Tapada, ante la llegada inminente de la tormenta tropical Bonnie.

Equipos de socorro reportan varios accidentes en Cervantes, lo que implica el cierre de la vía y dificulta aún más eventuales labores de evacuación en otras comunidades afectadas por las lluvias. Además, la ruta 10, que enlaza Cartago - Turrialba - Limón es prácticamente la única ruta de acceso al Caribe, pues la Braulio Carrillo - 32, tiene cierre indefinido debido a los enormes deslizamientos que la afectan.

IMN anuncia que Bonnie ya se cataloga como tormenta tropical Copiado!

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que “el disturbio tropical que está al norte de Panamá ya se cataloga como tormenta tropical Bonnie”.

Asimismo recordó que desde 1950 solo se formaron otras cinco tormentas con nombre en el Caribe durante julio: Anna (1991), César (1996), Claudette (2003), Dennis (2005) y Dolly (2008).

De estas tormentas, la que tuvo impactos en Costa Rica fue César, la tercera tormenta en recibir nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 1996.

Tormenta Bonnie | Windy | El Financiero | Pantallazo Fabrice Le Lous

IMN y CNE hacen llamado por reportes de estafas Copiado!

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hicieron un llamado a la población para informarse por los canales oficiales y los medios de información colectiva para evitar caer en estafas.

Ya se conocen de algunas informaciones que “corren” por las redes sociales y no son ciertas, por lo que se pide precaución.

“Nosotros tenemos todo organizado para que, en caso de ser necesario, podamos activar una campaña de donación, pero, de momento, no estamos haciendo ese llamado a la población porque estamos cubriendo los costos con presupuesto de la Comisión Nacional de Emergencias. En caso de necesitar ayuda, lo haremos saber por los medios de comunicación”, mencionó Jorge Rovira, director de gestión de riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias.

Locación de la tormenta tropical Bonnie Copiado!

Por otro lado, de acuerdo con el reporte meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), actualizado a las 7:35 a. m. la tormenta tropical Bonnie se ubica 410 kilómetros al noreste de isla Calero, con un movimiento hacia el oeste de 30 kilómetros por hora (km/h).

Con la velocidad y dirección se estima que cruzará por el sur de Nicaragua o el norte de Costa Rica la noche de este viernes y emergerá sobre el océano Pacífico el sábado.

Finalmente, el sistema se moverá mar adentro pero paralelo a las costas en El Salvador, Guatemala y el sur de México, entre el sábado y el lunes.

De acuerdo al último reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el centro de la tormenta tropical Bonnie está a tan solo 410 kilómetros de Isla Calero (Cortesía IMN)

Lluvias en distintas zonas Copiado!

En el Valle Central se reportan aguaceros, en algunas zonas más fuertes que en otras. En Limón permanece una fuerte nubosidad, pero no se registran lluvias importantes.

Condición similar a la de Pérez Zeledón, donde también impera una gran nubosidad, pero no aguaceros, la zona sur es la que menos afectación tendrá de acuerdo con los reportes meteorológicos. Por su parte en La Fortuna prevalece nubosidad y lluvias, al igual que en Liberia.

Aguaceros se incrementarán al mediodía, dice CNE Copiado!

Para este viernes se intensifican las lluvias en distintas zonas de Costa Rica. Incluso, zonas donde no se registraban lluvias desde hace dos días, como al oeste del Valle Central, amanecieron con fuertes chubascos mientras todos los centros educativos permanecen cerrados.

De acuerdo con Jorge Rovira, director de gestión de riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias. “La onda tropical número 13 se encuentra al norte de Panamá a poco más de 500 kilómetros al noreste de Limón con vientos 65 kilómetros por hora (km/h) y se prevé que a partir del mediodía se incrementen las lluvias en el país”.