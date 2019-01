“El techo se levantaba y volvía a caer una y otra vez. Por estar viéndolo no me fijé que se abrieron grietas en el piso y entre el cemento se me atoró el pie y no podía moverme”, recuerda Flor Álvarez Sánchez, ama de casa de 64 años y sobreviviente del terremoto que hace 10 años sacudió a Cinchona, Alajuela.