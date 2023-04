Bomberos controlan incendio en Palo Verde, pero próximos cinco días serán ‘vitales’

Los bomberos forestales ya tienen controlado el incendio iniciado el domingo en el Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste; sin embargo, los siguientes cinco días serán “vitales” para acabar con el fuego que consumió al menos 3.000 hectáreas, indicó este jueves el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Alexander León, director del Área de Conservación Arenal Tempisque, señaló que “ha sido clave el trabajo que han realizado estos días las brigadas tanto de funcionarios del Sinac, no solamente del Área de Conservación a nivel Tempisque sino de otras areas de conservación”.

León añadió que el trabajo con la maquinaria “ha permitido que desde ayer (miércoles) el fuego no avance, no se tienen hectáreas nuevas afectadas, pero no podemos descuidar los trabajos”. Los próximos días, Sinac mantendrá vigilancias durante día y noche para finalmente extinguir las llamas.

El siniestro, iniciado en el sector Catalina, avanzó rápidamente entre el domingo y el miércoles debido a la velocidad del viento, las altas temperaturas y a la vegetación thifa dominguensis, la cual es altamente volátil.

El incendio inició el pasado domingo en el sector Catalina. Foto: Sinac.

Aunque se desconoce con precisión qué provocó el incendio, los datos del Programa de Incendios Forestales del Sinac revelan que un 98% de los incendios forestales son provocados por los humanos, más que todo por quemas agrícolas, vandalismo, descuidos, entre otros motivos.

En el 2023, el Sinac ha registrado 45 incendios forestales, de los cuales 26 ocurrieron dentro de áreas protegidas, y 19 fuera o colindantes a terreno Patrimonio Natural del Estado.