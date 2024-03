Tiroteo que dejó grave a conocida ‘tiktoker’ Marisol Gómez comienza a aclararse

Un hombre de 30 años, de apellidos Herrera Herrera, fue detenido este sábado como sospechoso de participar en el homicidio de Eliécer Martín Torres León, pareja de Marisol Gómez Quesada, conocida tiktoker de Esterillos, quien resultó gravemente herida en ese tiroteo, ocurrido en Quepos, el año pasado.

Agentes judiciales de Quepos y Parrita emprendieron varias diligencias policiales que relacionan a Herrera como uno de los principales sospechosos de participar en el ataque, donde la mujer, de 30 años, sobrevivió a siete disparos en el tobillo, las piernas, los glúteos y la espalda, que requirieron operaciones de emergencia y fisioterapia.

Al parecer, el motivo de este homicidio se originó en problemas personales entre Herrera y la pareja baleada, los cuales se habían divulgado por medio de una red social.

Eliécer Torres fue asesinado en un ataque a balazos, mientras que su pareja, la "tiktoker" Marisol Gómez, sigue en recuperación. Foto: Archivo.

La captura tuvo lugar después de un allanamiento en una casa en Barón de Esparza, Puntarenas, donde los agentes encontraron evidencia importante para la investigación, como dos armas de fuego y dispositivos electrónicos.

El homicidio habría ocurrido en la madrugada del viernes 30 de junio del 2023 en Esterillos Oeste, en Parrita, Puntarenas, cuando aparentemente cuatro individuos llegaron a la casa de los Torres y dispararon en reiteradas ocasiones contra él y su pareja sentimental.

Torres era padre de tres hijos menores de edad, fruto de una relación anterior y residía en Esterillos oeste, lugar donde lo mataron.

El hombre fue declarado fallecido por personal de la Cruz Roja Costarricense, mientras que la mujer tuvo que ser trasladada urgentemente a un centro médico para recibir atención. Ella volvió a aparecer en redes sociales en setiembre, donde narró su experiencia y afirmó que no podía moverse después de recibir tantos disparos. “Ahí quedé, no sabía si iba a vivir o morir, me quedé esperando, gritaba: ‘¡llamen a los vecinos!’”, contó la mujer que solicitaba ayuda para los gastos médicos.

El sospechoso de apellido Herrera fue presentado con un informe ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. El OIJ continúa con las investigaciones para dar con el resto de los sujetos relacionados con este caso.

