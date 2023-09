Setiembre arranca con 21 asesinatos en los primeros siete días

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, expresó en un video que existe una guerra cruenta entre bandas criminales y a lo interno de ellas, lo que genera muertes en la lucha por apropiarse de mercados e incide en el incremento de los homicidios que ha experimentado el país y que este mes lleva en promedio uno cada ocho horas.

Zamora explicó que los fallecidos el martes en Nosara de Nicoya eran parte de un organización limonense, según las investigaciones de la Policía de Control de Drogas (PCD). De igual manera, afirmó que la muerte de dos sujetos en un búnker en Matina ese mismo día, obedece a una lucha entre bandas.

Simultáneamente, en el más reciente Consejo de Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestó que los niveles de violencia que afronta el país seguirán produciéndose como respuesta a las acciones de las autoridades para desarticular bandas criminales y grupos de sicarios.

Para expertos como el exministro de Seguridad Gustavo Mata (2015-2018), se hace un flaco favor a la sociedad al decir eso, pues la lucha contra bandas no es algo nuevo. Así ocurrió años atrás con organizaciones como la de Marco Antonio Zamora, alias El Indio, o Erwin Guido Toruño, alias el Gringo, solo por citar algunas, sin que se hubieran alcanzado las inéditas cifras de homicidios de este año.

El exministro también lamentó lo dicho por el mandatario la semana pasada durante una gira en Limón, en el sentido de que si se matan entre los mal portados no hay problema. “No concuerdo con eso”, dijo, afirmando que la gente honesta ya no puede estar tranquila en un restaurante o frente a su casa, porque de repente llegan a asesinar a un sujeto y, desgraciadamente, las balas alcanzan a otras personas que están cerca, sin tener nada que ver con el asunto.





— “Los mismos limonenses me dijeron, don Rodrigo no se preocupe tanto por el crimen, y me lo dijeron de buen corazón, no se preocupe tanto por los asesinatos, porque mientras uno no se meta en malos pasos no hay por qué preocuparse, eso es entre ellos que se matan, saben qué, sí, es cierto”, Rodrigo Chaves, gira a Limón