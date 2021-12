Roban ¢7,7 millones en cacao a emprendedora dos semanas después de ganar premio

Doña Elena se encontró los plásticos de su vivero completamente rasgados, a pesar de que la puerta del recinto estaba abierta. (Cortesía Elena Gaitán)

Doña Elena Gaitán pasó del júbilo a la impotencia, pues tan sólo dos semanas después de recibir el premio “Exportador Pyme” de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), encontró su emprendimiento destruido y con pérdidas estimadas en ¢7,7 millones. La emprendedora llegó, como de costumbre, la mañana del sábado 18 de diciembre a su planta productora, pero encontró plásticos rasgados y al ingresar al invernadero faltaban tres toneladas y media del grano.

Con su empresa Eco Agrícola Gaitán del Caribe S. A., ubicada en Bananito Norte de Limón, doña Elena es la primera exportadora de cacao costarricense a Ucrania, bajo la marca Skëneske Tä. No obstante, ahora deberá buscar la forma de cumplir con los contratos de exportación, pues se había comprometido a entregar 10 toneladas de cacao al mes.

“Tantas felicitaciones y tantas celebraciones y todo pero al amanecer el día sábado me causaron un gran daño en la planta de trabajo. Somos una empresa familiar, pequeña, hacemos mucho esfuerzo para llevar nuestro producto a nivel internacional y generar empleo. Cuando nos cortan las alas, de un pronto a otro, uno se siente demasiado decepcionado”, declaró la afectada.

Doña Elena vio por última vez su cosecha al anochecer del viernes 17 de diciembre, cuando concluyó las labores del día a las 6 p. m. “A las 6 de la mañana del día sábado, el que llegó primero se encontró el invernadero todo destruido y el robo de todo el trabajo que se había dejado el día anterior, que ya estaba todo el cacao seleccionado a mano en sacos”, lamentó la mujer.

Ese mismo sábado, a las 7 a. m., la víctima se presentó en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e interpuso la denuncia. En su declaración se detalla que faltaban 98 sacos de cacao de 35 kilogramos de peso cada uno, para una pérdida aproximada de 3 toneladas y 430 kilogramos.

La emprendedora fue premiada por Cadexco el pasado 2 de diciembre, entre otras razones, por ser pionera en la exportación de cacao a Ucrania. (Cortesía Elena Gaitán)

“Es muy triste cómo por la inseguridad nos hacen esto a los que estamos luchando para salir adelante, nos cortan de un pronto a otro las alas. Me cortaron todo el invernadero. La parte que más me impresiona es que tuvo que ser alguien que supiera dónde estaba la carga y el valor que tenía, pero no tenemos idea de quién fue, porque algo así nunca había pasado, nosotros nacimos aquí, nos criamos aquí, somos 21 hermanos, es la finca que mi papá nos dejó a nosotros y la comunidad es pura familia. Por eso no tengo la menor idea de cómo pudo pasar esto”, relata doña Elena dubitativa.

La afectada estima que el robo se dio pasadas las 12 m. n. del viernes, pero lo que más le sorprende es que para llevarse toda la cosecha era necesario un vehículo de carga; no obstante, nadie se percató de la presencia de extraños.

Gaitán sospecha que los hampones se llevaron la carga para venderla cerca de Talamanca, con el objetivo de que la sacaran del país, hacia Panamá. “Pero tampoco uno puede juzgar, (recordó que antes le vendía a una empresa local), pero no les volví a vender porque conseguí ofertas en mercados internacionales, yo he negociado en Italia, Japón y ahora Ucrania”, explicó la afectada.

Doña Elena se encuentra en negociaciones con otros productores para suplir el faltante de casi cuatro toneladas en su cuota de entrega mensual.

“Sigo normal trabajando y pidiendo que Dios me ayude para lograr el objetivo comprometido porque es un contrato firmado que tengo y que no puedo violar. No tengo la menor idea de cómo voy a poder reponer esa parte. Me da pena con la empresa. Lo que más nos ha costado a los pequeños productores es conseguir un cliente, y ahora que lo conseguimos, nos pasa esto. Es algo tan fuerte para mí”, lamentó la emprendedora.

Como proceso de calidad, los granos de cacao son seleccionados a mano por integrantes de la familia Gaitán. (Cortesía Elena Gaitán)

Los hampones abrieron varios huecos en las instalaciones de la microempresa. (Cortesía Elena Gaitán)

Video

Entrevista realizada a doña Elena Gaitán por Cadexco, como ganadora del premio en la categoría Exportador Pyme, en su gala de Premios Virtuales al Esfuerzo Exportador 2021 el pasado 2 de diciembre: